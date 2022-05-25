СБУ задержала коммерсанта на взятке чиновникам в 2 млн гривен

«Многоходовкам» новоявленного Остапа Бендера пришел конец. Служба безопасности Украины раскрыла схемы черного коммерсанта, который попутал государственные тендеры с игрой в наперсток. Он погорел на том, что попытался дать крупную взятку чиновникам одного из государственных предприятий, подчиненных Министерству молодежи и спорта, за противоправное изменение условий тендеров. Об этом сообщает СБУ во вторник, 22 декабря.
Сотрудники спецслужбы установили, что злоумышленник также использовал механизм так называемого "тендерного троллинга".
В рамках начатого уголовного производства правоохранители задержали фигуранта и его сообщника при попытке передать чиновникам пакет фальсифицированной документации. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по статье о даче взятки (ч.3 ст.369 УК Украины). Продолжается досудебное следствие.
Ранее стало известно, что в Киеве при строительстве теннисного центра похитили 20 млн гривен. Были подделаны акты приемки выполненных строительных работ, справка об их стоимости и расходах.
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