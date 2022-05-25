СБУ задержала коммерсанта на взятке чиновникам в 2 млн гривен

12:16 22 декабря Киев, Украина

«Многоходовкам» новоявленного Остапа Бендера пришел конец. Служба безопасности Украины раскрыла схемы черного коммерсанта, который попутал государственные тендеры с игрой в наперсток. Он погорел на том, что попытался дать крупную взятку чиновникам одного из государственных предприятий, подчиненных Министерству молодежи и спорта, за противоправное изменение условий тендеров. Об этом сообщает СБУ во вторник, 22 декабря.

"Оперативники спецслужбы задокументировали факт, что бизнесмен был участником и победителем многих конкурсов на поставки продукции для нужд национальных сборных Украины. Однако его товары не соответствовали качественным характеристикам, или он не мог вовремя обеспечить поставки. Общая сумма неправомерной выгоды, которую он предложил чиновникам за "закрытие глаз", составила более 2 млн гривен", – говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы установили, что злоумышленник также использовал механизм так называемого "тендерного троллинга".

"Подконтрольные дельцу коммерческие структуры участвовали в конкурсных торгах с аномально низкими ценовыми предложениями. Но, фактически, организатор вообще не имел товаров, которые были предметом закупок. Затем коммерсант выходил на легальных производителей продукции, у которых он выиграл тендер, и предлагал продать ему продукцию по ценам ниже себестоимости. В других случаях злоумышленник предлагал "откупиться" от него за отказ от победы в торгах" – добавили в СБУ.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители задержали фигуранта и его сообщника при попытке передать чиновникам пакет фальсифицированной документации. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по статье о даче взятки (ч.3 ст.369 УК Украины). Продолжается досудебное следствие.

Ранее стало известно, что в Киеве при строительстве теннисного центра похитили 20 млн гривен. Были подделаны акты приемки выполненных строительных работ, справка об их стоимости и расходах.