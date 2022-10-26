СБУ задержала коллаборантку, возглавлявшую оккупационную «роспочту» на Харьковщине

11:46 26 октября Киев, Украина

В ходе стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Харьковской области правоохранители установили местонахождение и задержали еще одну вероятную приспешницу оккупантов. Во время захвата части региона она добровольно присоединилась к рядам оккупационной администрации, где возглавила местную почту, созданную захватчиками.



Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.



По данным следствия, вероятной приспешницей оккупантов оказалась бывшая работница регионального подразделения акционерного общества почтовой связи. В начале полномасштабного вторжения она поддержала захватчиков, за что получила от них "должность" во вновь созданных оккупационных органах.



Для "запуска" почтовых отделений во временно захваченных городах подозреваемая пыталась восстановить связь со своими бывшими коллегами, выехавшими за пределы области. Именно от них планировалось получить электронные ключи доступа к системам администрирования и базам данных абонентов.



Она призвала других почтовых работников добровольно переходить на сторону врага и передавать на баланс рф государственное имущество Укрпочты.





Как отмечают в СБУ , вскоре после назначения женщина обворовала одно из городских отделений Укрпочты и передала оккупантам почти 2 миллиона гривен, уплаченных гражданами за услуги государственного предприятия.

Кроме того, она выполняла задачи по формированию подконтрольной рф почтовой сети в городах Балаклея и Изюм.



После освобождения региона подозреваемая пыталась скрываться. Впрочем, сотрудники СБУ своевременно разоблачили ее.



Задержанной сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.



Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет тюрьмы.