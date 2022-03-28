СБУ задержала иностранца, обманувшего граждан на миллион долларов США

Сотрудники СБУ задержали 32-летнего гражданина Молдовы, скрывавшегося в Украине от уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупных размерах.
Мужчина обманул почти на миллион долларов десятки своих соотечественников, в том числе пенсионеров и родителей больных детей, сообщает СБУ во вторник, 29 июня.
Указано, что в течение 2013-2015 годов мужчина обманул почти на миллион долларов десятки своих соотечественников, в том числе пенсионеров и родителей больных детей, которые собирали деньги на лечение.
В апреле 2016 года молдавское правосудие признало его виновным в совершении этого преступления и осудило к 15 годам лишения свободы.
32-летний иностранец скрывался на территории Украины. Он использовал украинский паспорт и постоянно менял место жительства.
Сотрудники СБУ задержали преступника вблизи места его временного проживания в Днепре. Сейчас решается вопрос о применении к задержанному экстрадиционного ареста.
Правоохранители проверяют возможную причастность иностранца к совершению аналогичных преступлений на территории Украины.
Указано, что в течение 2013-2015 годов мужчина обманул почти на миллион долларов десятки своих соотечественников, в том числе пенсионеров и родителей больных детей, которые собирали деньги на лечение.
В апреле 2016 года молдавское правосудие признало его виновным в совершении этого преступления и осудило к 15 годам лишения свободы.
32-летний иностранец скрывался на территории Украины. Он использовал украинский паспорт и постоянно менял место жительства.
Сотрудники СБУ задержали преступника вблизи места его временного проживания в Днепре. Сейчас решается вопрос о применении к задержанному экстрадиционного ареста.
Правоохранители проверяют возможную причастность иностранца к совершению аналогичных преступлений на территории Украины.
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