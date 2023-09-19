СБУ задержала информаторшу рф в Донецкой области: шпионила за ВСУ

Контрразведка СБУ задержала информаторшу рф, которая пыталась обнаружить в Славянске локации сил обороны Украины и навести по ним российские удары.
Больше всего врага интересовали маршруты перемещения артиллерии ВСУ, в том числе реактивных систем залпового огня, задействованных в контрнаступлении под Бахмутом.
Чтобы отслеживать перемещение украинских войск, фигурантка обустроила в своей квартире своеобразный «наблюдательный пункт». Получившуюся информацию передавала на один из прокремлевских телеграмм-каналов, который администрируют представители российских спецслужб.
В результате контрдиверсионных мер сотрудники СБУ задержали злоумышленницу.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнице грозит до 8 лет тюрьмы.
Больше всего врага интересовали маршруты перемещения артиллерии ВСУ, в том числе реактивных систем залпового огня, задействованных в контрнаступлении под Бахмутом.
Чтобы отслеживать перемещение украинских войск, фигурантка обустроила в своей квартире своеобразный «наблюдательный пункт». Получившуюся информацию передавала на один из прокремлевских телеграмм-каналов, который администрируют представители российских спецслужб.
В результате контрдиверсионных мер сотрудники СБУ задержали злоумышленницу.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнице грозит до 8 лет тюрьмы.
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