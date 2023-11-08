СБУ задержала информатора российских спецслужб в Донецкой области

Контрразведка Службы безопасности Украины выявила и задержала еще одного информатора российских спецслужб, действовавшего вблизи передовой на территории Донецкой области. Женщина собирала разведывательные данные о дислокации и перемещении украинских вооруженных сил, особенно тех, которые участвовали в контрнаступательных операциях в районе Бахмута.
Об этом сообщила СБУ.
Ее основной задачей было установление координат огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии Вооруженных сил Украины, включая артиллерийские системы HIMARS. Также информаторка интересовалась направлениями полетов военной авиации и маршрутами движения тяжелой бронетехники украинских войск.
Согласно данным следствия, женщина проводила разведывательную деятельность на территории своего места жительства, в окрестностях города Константиновка. Она наблюдала за перемещением военной техники ВСУ и собирала информацию, делая вид, что ведет бытовые беседы с знакомыми.
Полученные данные передавались в четыре Телеграмм-канала, которые были созданы российскими спецслужбами для мониторинга местоположения украинских вооруженных сил.
Сотрудники Службы безопасности задокументировали действия информаторки и задержали ее в месте жительства. У нее изъяли мобильный телефон, который она использовала для передачи разведданных агрессору.
Расследование установило, что женщина начала подписываться на вражеские интернет-ресурсы еще в начале года и начала размещать там информацию с ориентировочными геолокациями ВСУ на территории региона.
На основании собранных доказательств информаторке предъявлено обвинение по части 2 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины в условиях военного положения).
В настоящее время она находится под стражей, и расследование продолжается. За содеянные действия ей грозит до 8 лет тюремного заключения.
Об этом сообщила СБУ.
Ее основной задачей было установление координат огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии Вооруженных сил Украины, включая артиллерийские системы HIMARS. Также информаторка интересовалась направлениями полетов военной авиации и маршрутами движения тяжелой бронетехники украинских войск.
Согласно данным следствия, женщина проводила разведывательную деятельность на территории своего места жительства, в окрестностях города Константиновка. Она наблюдала за перемещением военной техники ВСУ и собирала информацию, делая вид, что ведет бытовые беседы с знакомыми.
Полученные данные передавались в четыре Телеграмм-канала, которые были созданы российскими спецслужбами для мониторинга местоположения украинских вооруженных сил.
Сотрудники Службы безопасности задокументировали действия информаторки и задержали ее в месте жительства. У нее изъяли мобильный телефон, который она использовала для передачи разведданных агрессору.
Расследование установило, что женщина начала подписываться на вражеские интернет-ресурсы еще в начале года и начала размещать там информацию с ориентировочными геолокациями ВСУ на территории региона.
На основании собранных доказательств информаторке предъявлено обвинение по части 2 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины в условиях военного положения).
В настоящее время она находится под стражей, и расследование продолжается. За содеянные действия ей грозит до 8 лет тюремного заключения.
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