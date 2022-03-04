СБУ задержала гражданина РФ, разыскиваемого Интерполом

Контрразведка СБУ разоблачила гражданина Российской Федерации, который находится в международном розыске за совершение тяжких преступлений в составе ОПГ.
Согласно базе данных Генерального секретариата Интерпола, гражданин РФ находится в розыске с декабря 2020 года, сообщает пресс-служба СБУ.
Согласно базе данных Генерального секретариата Интерпола, гражданин РФ находится в розыске с декабря 2020 года, сообщает пресс-служба СБУ.
Задержанный уже привлекался к уголовной ответственности в Украине за совершение тяжких преступлений.
Суд избрал уголовнику меру пресечения в виде временного ареста. Ожидается поступление материалов по его экстрадиции для привлечения к уголовной ответственности.
Мероприятия по задержанию проводились под процессуальным руководством Полтавской областной прокуратуры.
Суд избрал уголовнику меру пресечения в виде временного ареста. Ожидается поступление материалов по его экстрадиции для привлечения к уголовной ответственности.
Мероприятия по задержанию проводились под процессуальным руководством Полтавской областной прокуратуры.
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