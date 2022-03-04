СБУ задержала гражданина РФ, разыскиваемого Интерполом

20:31 04 Июнь Киев, Украина

Контрразведка СБУ разоблачила гражданина Российской Федерации, который находится в международном розыске за совершение тяжких преступлений в составе ОПГ.

Согласно базе данных Генерального секретариата Интерпола, гражданин РФ находится в розыске с декабря 2020 года, сообщает пресс-служба СБУ.

Задержанный уже привлекался к уголовной ответственности в Украине за совершение тяжких преступлений.

Суд избрал уголовнику меру пресечения в виде временного ареста. Ожидается поступление материалов по его экстрадиции для привлечения к уголовной ответственности.

Мероприятия по задержанию проводились под  процессуальным руководством Полтавской областной прокуратуры.
 