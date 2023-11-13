СБУ задержала двух приспешников агрессора, которые «охотились» на Patriot

12:32 13 ноября Киев, Украина

СБУ задержала двух человек, которые собирали разведданные о дислокации Сил обороны Украины и последствиях воздушных атак россии по Киеву и Черкассам, а также фиксировали данные о расположении ПВО, в том числе систем Patriot.

Злоумышленники были задержаны, один из них как раз накануне выезда в страну-агрессор, сообщает пресс-служба СБУ.



По данным следствия, одного из фигурантов больше всего интересовали ориентировочные координаты базирования систем украинского ПВО, в том числе зенитно-ракетных комплексов Patriot.



Также злоумышленники выезжали на места воздушных ударов агрессора и фотографировали там последствия вражеских прилетов. Скрытые фотографии делали с разных ракурсов и привязкой к местности.



Установлено, что после ракетной атаки россии по Черкассам 21 сентября этого года женщина сделала скрытые фото поврежденного здания в

центре города и переслала их своему сообщнику, гражданину россии, проживающему в Киеве.

По имеющимся данным, после получения «отчета» с уточняющими сведениями о последствиях поражения киевлянин пытался уехать в россию. Поездку планировал через территорию ЕС как личность непризывного возраста.



Впрочем, сотрудники СБУ разоблачили планы злоумышленника и задержали его после того, как он уже приобрел билеты в одну из европейских стран.



Как установило расследование, задержанным оказался доктор философии, бывший преподаватель одного из Черниговских заведений высшего образования. В 2015 году он выезжал в временно оккупированный Крым, где получил российский паспорт.



Вскоре он вернулся в Киев, а уже после начала полномасштабного вторжения россии начал скрытно отслеживать места базирования Сил обороны

в столице.

Во время обысков в помещениях фигурантов было обнаружено:

запрещенную символику страны-агрессора;

сувенирную продукцию с фотографиями путина;

паспорт гражданина рф;

мобильные телефоны.

Следователи Службы безопасности квалифицировали противоправные действия задержанных по двум статьям Уголовного кодекса Украины.



Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.