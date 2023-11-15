СБУ задержала доцента харьковского университета за сотрудничество с россией

11:49 15 ноября Киев, Украина

Служба безопасности Украины задержала 49-летнего доцента одного из харьковских университетов. По данным следствия, его дистанционно завербовала российская разведка после начала полномасштабного вторжения. Мужчину подозревают в государственной измене.

Об этом сообщил представитель СБУ Харьковщины Владислав Абдула.

"Среди основных задач российского агента была фиксация последствий ракетных и артиллерийских ударов по одному из оборонных предприятий Харьковщины. Также он отслеживал маршруты перемещения подразделений ВСУ и локации логистических складов, в том числе с боеприпасами и амуницией украинских воинов. Еще одной его задачей было отслеживание деятельности иностранных волонтерских организаций на территории Харькова", - говорится в сообщении.

По информации следствия, подозреваемый передавал разведданные в российский ГРУ текстовые сообщения через мессенджер и с помощью отметок на электронных картах.



Подозреваемый также передавал российскому куратору информацию о передвижении сил обороны и размещении оборонных фортификационных укреплений в Харькове, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковщины.

"По задаче россиянина подозреваемый собрал и направил данные о политической позиции своих коллег — отдельных преподавателей харьковского вуза", - говорится в сообщении.

В ходе обысков в его квартире изъяли мобильный телефон и компьютерную технику с доказательствами сотрудничества с рф.



По данным облпрокуратуры, суд взял подозреваемого под стражу без права внесения залога.