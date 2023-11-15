СБУ задержала доцента харьковского университета за сотрудничество с россией

Служба безопасности Украины задержала 49-летнего доцента одного из харьковских университетов. По данным следствия, его дистанционно завербовала российская разведка после начала полномасштабного вторжения. Мужчину подозревают в государственной измене.
Об этом сообщил представитель СБУ Харьковщины Владислав Абдула.
По информации следствия, подозреваемый передавал разведданные в российский ГРУ текстовые сообщения через мессенджер и с помощью отметок на электронных картах.
Подозреваемый также передавал российскому куратору информацию о передвижении сил обороны и размещении оборонных фортификационных укреплений в Харькове, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковщины.
Подозреваемый также передавал российскому куратору информацию о передвижении сил обороны и размещении оборонных фортификационных укреплений в Харькове, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковщины.
В ходе обысков в его квартире изъяли мобильный телефон и компьютерную технику с доказательствами сотрудничества с рф.
По данным облпрокуратуры, суд взял подозреваемого под стражу без права внесения залога.
По данным облпрокуратуры, суд взял подозреваемого под стражу без права внесения залога.
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