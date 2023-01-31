СБУ задержала депутата «ОПЗЖ», работавшего на российскую разведку в восточных регионах Украины

Сотрудники СБУ задержали российского агента, который фиксировал последствия "прилетов" и отправлял "отчеты" оккупантам, злоумышленником оказался депутат Северского городского совета от запрещенной в Украине партии «ОПЗЖ».
С октября 2022-го года он собирал разведданные о дислокации подразделений Сил обороны на территории Бахмутского района.
Также он передавал координаты местных объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий. По этим данным оккупанты проводили прицельные ракетные удары по украинским городам.
Российский агент фиксировал последствия "прилетов" и отправлял "отчеты". Злоумышленник "погорел" на попытке очередной передачи агрессору закрытых сведений.
По данным следствия, депутат был завербован представителем российской военной разведки.
На основании собранных улик следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Также он передавал координаты местных объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий. По этим данным оккупанты проводили прицельные ракетные удары по украинским городам.
Российский агент фиксировал последствия "прилетов" и отправлял "отчеты". Злоумышленник "погорел" на попытке очередной передачи агрессору закрытых сведений.
По данным следствия, депутат был завербован представителем российской военной разведки.
На основании собранных улик следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
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