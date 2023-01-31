СБУ задержала депутата «ОПЗЖ», работавшего на российскую разведку в восточных регионах Украины

10:01 31 января Киев, Украина

Сотрудники СБУ задержали российского агента, который фиксировал последствия "прилетов" и отправлял "отчеты" оккупантам, злоумышленником оказался депутат Северского городского совета от запрещенной в Украине партии «ОПЗЖ»

С октября 2022-го года он собирал разведданные о дислокации подразделений Сил обороны на территории Бахмутского района.



Также он передавал координаты местных объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий. По этим данным оккупанты проводили прицельные ракетные удары по украинским городам.



Российский агент фиксировал последствия "прилетов" и отправлял "отчеты". Злоумышленник "погорел" на попытке очередной передачи агрессору закрытых сведений.



По данным следствия, депутат был завербован представителем российской военной разведки.



На основании собранных улик следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.