СБУ задержала бойца из диверсионной группировки "Немца"

17:54 05 ноября Киев, Украина

На Луганщине сотрудниками СБУ задержан давно разыскиваемый диверсант . Мужчина был в розыске более шести лет. Принадлежит он к террористической группировке "Бергмана".



Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.



В сообщении отмечается: "По данным предварительного следствия, в июне-июле 2014 года житель Северодонецка входил в состав диверсионной "группы Бергмана" ( "Немца"). Правоохранители задокументировали, что именно эта группировка подорвала пять мостов в Луганской и Донецкой областях, еще четыре - заминировали.

В течение 2018-2020 годов оперативники СБ Украины задержали активных участников группы и во взаимодействии с Нацполицией ликвидировали несколько заложенных ими схронов.



Сотрудники спецслужбы установили, что злоумышленник планирует прибыть на Луганщину в личных делах, и задержали его после приезда в Украину.



Бывшему боевику сообщено о подозрении в совершении преступления, он находится под арестом.



Досудебное расследование осуществляется следователями Национальной полиции под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.