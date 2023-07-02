СБУ задержала боевика ДНР в Мариуполе 

В Мариуполе задержали сепаратиста из «группы Безлера»
Контрразведка СБУ задержала в Мариуполе боевика из «группы Безлера», причастного к пыткам военных и мирного населения на временно оккупированных территориях Донбасса.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ во вторник, 2 июня.
По заданию Безлера задержанный присутствовал на допросах и издевательствах над военнопленными и заложниками, которых удерживали в помещении бывшего Горловского управления по борьбе с оргпреступностью милиции.
Кроме того, сепаратист с оружием унижал пленных, заставлял их выполнять различные хозяйственные работы. В 2015 году, когда между сепаратистами начались «разборки» за сферы влияния, он «испугался за свою жизнь и бежал на мирную территорию Украины».
Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьей об участии в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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