СБУ задержала боевика ДНР в Мариуполе 

16:29 02 июня Киев, Украина

В Мариуполе задержали сепаратиста из «группы Безлера»





Контрразведка СБУ задержала в Мариуполе боевика из «группы Безлера», причастного к пыткам военных и мирного населения на временно оккупированных территориях Донбасса.



Об этом сообщает пресс-служба СБУ во вторник, 2 июня.

«Оперативники установили, что в 2014 году житель Мариуполя добровольно присоединился к террористической группе российского диверсанта, подполковника военной разведки РФ Игоря Безлера. У террористов он отвечал за так называемый информационный блок и занимался антиукраинской пропагандой», – говорится в сообщении.

По заданию Безлера задержанный присутствовал на допросах и издевательствах над военнопленными и заложниками, которых удерживали в помещении бывшего Горловского управления по борьбе с оргпреступностью милиции.

«Выбитые «признания» он фиксировал на камеру и размещал на сайтах «ЛНР-ДНР» и в соцсетях. Часто эти кадры использовали российские СМИ для создания пропагандистских сюжетов», – отметили в СБУ.

Кроме того, сепаратист с оружием унижал пленных, заставлял их выполнять различные хозяйственные работы. В 2015 году, когда между сепаратистами начались «разборки» за сферы влияния, он «испугался за свою жизнь и бежал на мирную территорию Украины».

«Недавно силовики обнаружили злоумышленника в Мариуполе. Свидетели событий 2014 года в Горловке узнали в нем подручного Безлера. Во время обысков по месту жительства у террориста изъяты материалы, которые приобщены к доказательной базе дела», – рассказали в спецслужбе.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьей об участии в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.