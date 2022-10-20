СБУ задержала блогера за обнародование видео обстрела россиянами Бурштынской ТЭС

16:30 20 октября Киев, Украина





Об этом сообщила пресс-служба СБУ.



Мужчина снял на видео последствия попаданий ракет по объекту критической инфраструктуры и разместил его в своем телеграмм-канале. Видео подхватил телеграмм-канал, имеющий миллионную аудиторию. Спустя семь минут результаты обстрела уже демонстрировали российские пропагандисты.



В СБУ еще раз напомнили, что соцсети мониторят не только российские блогеры, но и кадровые военные. Они учитывают информацию из открытых источников при планировании дальнейших действий.



Блогер, о котором идет речь, не является корректировщиком и не намерен содействовать врагу, подчеркнули в СБУ. После общения со спецслужбой Служба безопасности Украины задержала блогера , обнародовавшего видео последствий обстрела россиянами Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области.Об этом сообщила пресс-служба СБУ.Мужчина снял на видео последствия попаданий ракет по объекту критической инфраструктуры и разместил его в своем телеграмм-канале. Видео подхватил телеграмм-канал, имеющий миллионную аудиторию. Спустя семь минут результаты обстрела уже демонстрировали российские пропагандисты.В СБУ еще раз напомнили, что соцсети мониторят не только российские блогеры, но и кадровые военные. Они учитывают информацию из открытых источников при планировании дальнейших действий.Блогер, о котором идет речь, не является корректировщиком и не намерен содействовать врагу, подчеркнули в СБУ. После общения со спецслужбой

он осознал, что видео попадания могут быть использованы россией для корректировки точности ударов.

Напомним, что 19 октября россияне нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС, в результате чего на электростанции возник пожар. Впервые россияне ударили ракетами по ТЭС 10 октября, попав в распределительное устройство.



В последнее время российская армия усилила ракетные удары по Украине и пытается уничтожить энергетическую инфраструктуру страны.