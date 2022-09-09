СБУ задержала агентов рф, которые работали над запуском российского медиа-центра на юге Украины

Правоохранители задержали агентов рф, работавших над запуском мобильного центра информационных диверсий "Таврия" на юге Украины.
Об этом сообщил представитель СБУ Артем Дехтяренко .
По его словам, основной задачей медиа-центра было распространение на территории региона прокремлевской пропаганды через телеграмм-каналы, программы онлайн-телевидения и радиовещания.
Об этом сообщил представитель СБУ Артем Дехтяренко .
По его словам, основной задачей медиа-центра было распространение на территории региона прокремлевской пропаганды через телеграмм-каналы, программы онлайн-телевидения и радиовещания.
Дехтяренко подчеркнул, что в дальнейшем враг планировал расширить деструктивный контент и на Кировоградскую область.
Затем, как добавляет представитель СБУ, подозреваемый получил новую задачу: разработать план создания прокремлевского медиа-центра. К этой деятельности он привлек своего сообщника, который в свою очередь сформулировал концепцию и алгоритм реализации проекта Таврия.
Оба мужчины сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности, а одного из них также подозревают в государственной измене.
Оба мужчины сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности, а одного из них также подозревают в государственной измене.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии