СБУ задержала агентов рф, которые работали над запуском российского медиа-центра на юге Украины

20:18 09 сентября Киев, Украина





Об этом сообщил представитель



По его словам, основной задачей медиа-центра было распространение на территории региона прокремлевской пропаганды через телеграмм-каналы, программы онлайн-телевидения и радиовещания. Правоохранители задержали агентов рф, работавших над запуском мобильного центра информационных диверсий "Таврия" на юге Украины.Об этом сообщил представитель СБУ Артем Дехтяренко .По его словам, основной задачей медиа-центра было распространение на территории региона прокремлевской пропаганды через телеграмм-каналы, программы онлайн-телевидения и радиовещания.

“Эти ресурсы должны использоваться для оправдания агрессии рф и распространения дезинформации о ситуации на фронте. Установлено, что враждебный проект должен был действовать под видом так называемого медиа-центра "Таврия" и охватывать аудиторию Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областей и временно оккупированного Крыма", - подчеркнул представитель СБУ.

Дехтяренко подчеркнул, что в дальнейшем враг планировал расширить деструктивный контент и на Кировоградскую область.

"По данным следствия, к организации информационно-подрывной деятельности причастны двое жителей Киева, попавших в поле зрения спецслужб рф благодаря публичной поддержке агрессии против Украины. Один из вражеских агентов в начале вторжения передавал своему российскому куратору информацию о дислокации сил обороны в Киеве”, – уточнил он.

Затем, как добавляет представитель СБУ, подозреваемый получил новую задачу: разработать план создания прокремлевского медиа-центра. К этой деятельности он привлек своего сообщника, который в свою очередь сформулировал концепцию и алгоритм реализации проекта Таврия.



Оба мужчины сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности, а одного из них также подозревают в государственной измене.