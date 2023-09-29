СБУ задержала агентку фсб, организовавшую атаки на украинские вооруженные силы

11:31 29 сентября Киев, Украина

Служба безопасности Украины успешно задержала на "горячем следе" еще одну агентку фсб, которая участвовала в корректировке воздушных атак оккупантов по позициям украинских сил обороны в Донецкой области.



Главными целями этой агентки были подразделения Вооруженных Сил Украины, задействованные в контрнаступательных операциях в районе Бахмута. Злоумышленница передала российской стороне информацию о восьми местонахождениях украинских войск, которые двигались в направлении фронта.



Однако, благодаря оперативной работе сотрудников Службы безопасности, эта агентка была раскрыта на начальном этапе своей преступной деятельности. Это позволило своевременно предупредить командование ВСУ о потенциальных угрозах.



В результате были предприняты меры по обеспечению безопасности украинских защитников в указанном направлении, и сама российская агентка была задержана при попытке передачи новых разведданных своим контрразведчикам.



По информации следствия, жительница города Торецк была завербована российской спецслужбой в начале этого года. Для привлечения ее к сотрудничеству с враждебными силами была использована еще одна предательница, представительница оккупационного "управления фсб по ДНР", подруга российского агента.



По указаниям последней, агентка самостоятельно фиксировала военные объекты на территории города и его окрестностей, передавая информацию через "связного" в мессенджере и удаляя сообщения с телефона после отправки.



Задержанной предъявлено обвинение в государственной измене согласно части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время она находится под стражей и может быть приговорена к пожизненному заключению.