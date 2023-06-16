СБУ задержала агента, собиравшего разведывательные данные о военных объектах

Служба Безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании агента Главного управления генерального штаба ВС рф (ГРУ), который собирал разведывательные данные о военных объектах и системах противовоздушной обороны в Украине.
Жителю временно оккупированной части Херсонщины, поддержавший захватчиков, было предложено сотрудничество с российской разведкой через мессенджер.
По указанию ГРУ агент переселился в Черкасскую область, где собирал информацию о местах расположения военных сил и критической инфраструктуры.
Он передавал полученные данные оккупантам с использованием электронных геолокаций и фотографий.
Задержка произошла во время фотофиксации украинского объекта и передачи отчета в российскую разведку.
Агенту предъявлены обвинения в госизмене, и ему грозит пожизненное лишение свободы. Расследование продолжается.
Жителю временно оккупированной части Херсонщины, поддержавший захватчиков, было предложено сотрудничество с российской разведкой через мессенджер.
По указанию ГРУ агент переселился в Черкасскую область, где собирал информацию о местах расположения военных сил и критической инфраструктуры.
Он передавал полученные данные оккупантам с использованием электронных геолокаций и фотографий.
Задержка произошла во время фотофиксации украинского объекта и передачи отчета в российскую разведку.
Агенту предъявлены обвинения в госизмене, и ему грозит пожизненное лишение свободы. Расследование продолжается.
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