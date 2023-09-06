СБУ задержала агента-снайпера ФСБ: попытка покушения на командование ВСУ в Запорожье

11:43 01 сентября Киев, Украина





Предшествующие этому событию задержания двух организаторов вражеской группы привели к выявлению и



Следствие выявило, что четвертым участником агентурной сети фсб был житель областного центра, бывший военный, который обладал навыками стрельбы из снайперской винтовки "Винторез" для бесшумной стрельбы. Это оружие производится на территории России и применяется в основном спецназом этой страны.



Согласно данным следствия, именно с использованием "Винтореза" "Фантом" планировал совершить покушение на командование боевых подразделений ВСУ, действующих на передовой на южном фронте.



Российские "кураторы" планировали обеспечить вражеского снайпера средствами поражения, для чего они собирались организовать тайник.



После ликвидации других членов агентурной группы, представитель ФСБ, известный как "Фантом", снова появился на радаре украинских спецслужб.



Во время закрытой связи, он передал своему агенту новую задачу: корректировать вражеский удар по фронтовым позициям Вооруженных Сил Украины (ВСУ) с применением российских огнеметных систем "Солнцепек".



Чтобы собрать разведывательные данные о местонахождении украинских защитников, "Фантом" попытался использовать своих знакомых из фронтовых районов области.



Благодаря многоэтапной спецоперации, сотрудники Службы безопасности задержали российского агента и тем самым предотвратили планировавшийся вражеский удар по передовым подразделениям ВСУ.



При обыске по месту жительства задержанного было изъято более полутысячи патронов разного калибра, включая патроны 308 Win, предназначенные для стрельбы из снайперских винтовок.



На основании собранных доказательств, фигуранту будет предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) успешно задержала агента-снайпера фсб, который готовился к покушению на командование Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в Запорожье.Предшествующие этому событию задержания двух организаторов вражеской группы привели к выявлению и аресту их сообщника. Оружие и боеприпасы были обнаружены в его собственной квартире, скрытые под кроватью 6-летней дочери.Следствие выявило, что четвертым участником агентурной сети фсб был житель областного центра, бывший военный, который обладал навыками стрельбы из снайперской винтовки "Винторез" для бесшумной стрельбы. Это оружие производится на территории России и применяется в основном спецназом этой страны.Согласно данным следствия, именно с использованием "Винтореза" "Фантом" планировал совершить покушение на командование боевых подразделений ВСУ, действующих на передовой на южном фронте.Российские "кураторы" планировали обеспечить вражеского снайпера средствами поражения, для чего они собирались организовать тайник.После ликвидации других членов агентурной группы, представитель ФСБ, известный как "Фантом", снова появился на радаре украинских спецслужб.Во время закрытой связи, он передал своему агенту новую задачу: корректировать вражеский удар по фронтовым позициям Вооруженных Сил Украины (ВСУ) с применением российских огнеметных систем "Солнцепек".Чтобы собрать разведывательные данные о местонахождении украинских защитников, "Фантом" попытался использовать своих знакомых из фронтовых районов области.Благодаря многоэтапной спецоперации, сотрудники Службы безопасности задержали российского агента и тем самым предотвратили планировавшийся вражеский удар по передовым подразделениям ВСУ.При обыске по месту жительства задержанного было изъято более полутысячи патронов разного калибра, включая патроны 308 Win, предназначенные для стрельбы из снайперских винтовок.На основании собранных доказательств, фигуранту будет предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

Статья 115, часть 3 (покушение на убийство).

Статья 263, часть 1 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).

Также рассматривается вопрос о дополнительной квалификации его действий по статье 111, часть 2 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. В случае признания виновным, ему грозит пожизненное заключение.