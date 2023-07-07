СБУ задержала агента рф, проникшего на оборонный завод в Кировоградской области

Контрразведка Службы безопасности провела многоступенчатую специальную операцию в Кировоградской области, в ходе которой был задержан агент ФСБ, получивший задание проникнуть на местное оборонное предприятие и собирать секретную информацию о ремонте военной техники Вооруженных Сил Украины.
Агенту удалось получить должность завхоза несколько недель назад, после чего он немедленно приступил к сбору разведывательных данных в пользу россии. Однако СБУ тщательно документировала каждый его шаг.
В первую очередь агент пытался определить точное количество и типы иностранного вооружения, проходивших обслуживание на базе украинской оборонной компании.
Контрразведчики Службы безопасности задержали фигуранта при попытке скрытого фотографирования секретных документов.
Следствием было установлено, что местный житель стал пособником вражеской ФСБ задолго до начала полномасштабного вторжения россии. Он попал на радары российских спецслужб во время своего долгого пребывания на территории рф, где работал на различных предприятиях.
Позднее он был переведен в режим ожидания и направлен в Украину, где его активировали после начала полномасштабного вторжения.
Агенту предписывалось передавать секретные данные через одного из мессенджеров.
В случае успешного выполнения вражеских задач, российская спецслужба обещала помочь ему уехать в россию и получить гражданство страны-агрессора.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обвиняемому о подозрении в государственной измене согласно статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Предателю была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности залога. Расследование продолжается с целью установления всех обстоятельств преступления. По существу преступления ему грозит пожизненное заключение.
Агенту удалось получить должность завхоза несколько недель назад, после чего он немедленно приступил к сбору разведывательных данных в пользу россии. Однако СБУ тщательно документировала каждый его шаг.
В первую очередь агент пытался определить точное количество и типы иностранного вооружения, проходивших обслуживание на базе украинской оборонной компании.
Контрразведчики Службы безопасности задержали фигуранта при попытке скрытого фотографирования секретных документов.
Следствием было установлено, что местный житель стал пособником вражеской ФСБ задолго до начала полномасштабного вторжения россии. Он попал на радары российских спецслужб во время своего долгого пребывания на территории рф, где работал на различных предприятиях.
Позднее он был переведен в режим ожидания и направлен в Украину, где его активировали после начала полномасштабного вторжения.
Агенту предписывалось передавать секретные данные через одного из мессенджеров.
В случае успешного выполнения вражеских задач, российская спецслужба обещала помочь ему уехать в россию и получить гражданство страны-агрессора.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обвиняемому о подозрении в государственной измене согласно статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Предателю была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности залога. Расследование продолжается с целью установления всех обстоятельств преступления. По существу преступления ему грозит пожизненное заключение.
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