СБУ задержала агента ГРУ, который участвовал в координации удара рф по Харькову

11:44 07 ноября Киев, Украина





Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.



В результате этой ракетной атаки, в которой оккупанты применили ракеты типа "Искандер", два мирных жителя, включая 10-летнего мальчика, погибли, а множество гражданских лиц получили ранения. Были также значительные разрушения и повреждения нескольких жилых домов в центре Харькова.



Расследование показало, что российский агент передал оккупантам электронные координаты "целей" с подробной информацией о местности. Оказалось, что агентом был мужчина, который работал мастером на местном предприятии, специализирующемся на строительстве автодорог и мостов. Рекрутирование агента проводилось российской спецслужбой через мессенджер Telegram. Киберспециалисты Службы безопасности Украины задержали агента главного управления генштаба вооруженных сил россии, известного как "гру", который участвовал в координации ракетного удара россии по Харькову 6 октября этого года.Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.В результате этой ракетной атаки, в которой оккупанты применили ракеты типа "Искандер", два мирных жителя, включая 10-летнего мальчика, погибли, а множество гражданских лиц получили ранения. Были также значительные разрушения и повреждения нескольких жилых домов в центре Харькова.Расследование показало, что российский агент передал оккупантам электронные координаты "целей" с подробной информацией о местности. Оказалось, что агентом был мужчина, который работал мастером на местном предприятии, специализирующемся на строительстве автодорог и мостов. Рекрутирование агента проводилось российской спецслужбой через мессенджер Telegram.

Агент под видом рабочих командировок фиксировал местоположение и передвижения украинских вооруженных сил на территории региона и передавал эту информацию российскому "гру" через "связного", находившегося в временно оккупированной части восточной Украины. Этот "связной" оказался бывшим лидером террористической организации "ЛНР" по прозвищу "Шаман", который ранее был объявлен подозреваемым Службой безопасности Украины.



В ходе обысков у задержанного были обнаружены:

4 мобильных телефона и 7 SIM-карт разных мобильных операторов с доказательствами переписки с агрессорами;

банковские карты, на которые перечислялись "зарплаты" от российского "гру";

более 10 тысяч долларов, полученных незаконным путем.

На основе собранных доказательств следователи Службы безопасности предъявили подозрение агенту по статье 111 часть 2 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).



На данный момент он находится под стражей, и расследование продолжается для установления всех обстоятельств этого преступления. За такие действия агенту грозит пожизненное заключение.