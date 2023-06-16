СБУ задержала агента ФСБ, шпионившего за Вооруженными силами Украины

"Он попал в поле зрения агрессора из-за своих повторяющихся антиукраинских комментариев в одном из прокремлевских каналов в Telegram. Для выполнения задач ФСБ предатель самостоятельно осуществлял выезды на местность и скрыто наблюдал за местами базирования Вооруженных Сил Украины. С целью сохранения конспирации российский агент создал несколько анонимных аккаунтов в Telegram, через которые передавал разведывательную информацию своим иностранным контактам", - уточнили в СБУ.