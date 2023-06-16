СБУ задержала агента ФСБ, шпионившего за Вооруженными силами Украины

В Днепропетровской области Служба безопасности Украины (СБУ) успешно задержала агента Федеральной службы безопасности (ФСБ), который занимался шпионажем за центрами подготовки Вооруженных Сил Украины (ВСУ) к контрнаступлению.
Информация об этом поступила от пресс-службы СБУ.
Согласно сообщению, по указанию ФСБ агент Федеральной службы собирал разведывательные данные о местоположении украинских военных сил в районах Днепра, Каменского и Новомосковска. Его основной задачей было получение информации о военных полигонах и тренировочных центрах, где проводится подготовка подразделений ВСУ.
Главной целью было установление приблизительного численного состава личного состава и военной техники украинских войск, готовящихся к возможному перебросу на передовую. За каждое выполненное задание агент получал денежное вознаграждение от своего руководителя в ФСБ, которое перечислялось на его банковскую карточку.
Сообщается, что обнаруженный вражеский агент - это 42-летний местный житель, который два месяца назад был завербован спецслужбами рф и действовал под кодовым именем "Геральт".
Информация об этом поступила от пресс-службы СБУ.
Согласно сообщению, по указанию ФСБ агент Федеральной службы собирал разведывательные данные о местоположении украинских военных сил в районах Днепра, Каменского и Новомосковска. Его основной задачей было получение информации о военных полигонах и тренировочных центрах, где проводится подготовка подразделений ВСУ.
Главной целью было установление приблизительного численного состава личного состава и военной техники украинских войск, готовящихся к возможному перебросу на передовую. За каждое выполненное задание агент получал денежное вознаграждение от своего руководителя в ФСБ, которое перечислялось на его банковскую карточку.
Сообщается, что обнаруженный вражеский агент - это 42-летний местный житель, который два месяца назад был завербован спецслужбами рф и действовал под кодовым именем "Геральт".
Задержанный агент находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение за государственную измену, совершенную в условиях военного положения.
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