СБУ задержала агента ФСБ, планировавшего ракетный удар по Укрзализныце

12:30 06 сентября Киев, Украина

Служба безопасности Украины сорвала планы агента ФСБ, который готовил ракетный удар на ключевой объект "Укрзализныци" в Хмельницкой области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ



Для этого фигурант пытался установить GPS-трекер возле заранее определенной оккупантами цели. По сигналам "маячка" враг планировал

скорректировать свои ракеты для поражения инфраструктурного объекта.

В случае успешного выполнения враждебной задачи российский агент надеялся получить денежное вознаграждение от своего «куратора» по ФСБ. Деньги должны были поступить фигуранту на его банковскую карту.

Однако сотрудники СБУ сорвали планы захватчиков и задержали их приспешника на попытке установки электронного устройства.



По данным следствия, задержанным оказался житель Славуты, которого весной этого года дистанционно завербовал кадровый сотрудник «крымского» управления ФСБ.



Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружены ноутбук, банковские карты, мобильные телефоны и SIM-карты с доказательствами преступных действий.



Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).



Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.