СБУ задержала агента фсб, корректировавшего воздушные атаки в Харьковской области

16:44 19 октября Киев, Украина





Действуя по указанию оккупантов, данный агент скрытно фиксировал последствия российских воздушных атак на объекты в Украине, преимущественно интересуясь возможными огневыми повреждениями местных заводов оборонно-промышленного комплекса.



Сведения о координатах объектов в Харьковской области и другие данные агент пересылал своему контролирующему офицеру из фсб через мессенджеры. Для замаскировки своей связи с агрессором, агент использовал сим-карты российских мобильных операторов и регистрировал на них анонимные аккаунты. Служба безопасности Украины (СБУ) задержала агента фсб, который корректировал российские воздушные атаки по объектам военной и промышленной инфраструктуры в Харьковской области. Этот российский агент был пойман "на горячем" во время доразведки мест воздушных налетов в областном центре.Действуя по указанию оккупантов, данный агент скрытно фиксировал последствия российских воздушных атак на объекты в Украине, преимущественно интересуясь возможными огневыми повреждениями местных заводов оборонно-промышленного комплекса.Сведения о координатах объектов в Харьковской области и другие данные агент пересылал своему контролирующему офицеру из фсб через мессенджеры. Для замаскировки своей связи с агрессором, агент использовал сим-карты российских мобильных операторов и регистрировал на них анонимные аккаунты.

За выполненные задания агент получал "денежное вознаграждение", которое переводилось на его криптокошелек.



Разведданные, собранные агентом, были предназначены оккупантам для планирования новых ракетных и дроновых ударов в приграничных районах Украины.



Следствие установило, что этот сотрудник местной фармацевтической компании был завербован российской спецслужбой в марте текущего года. Он привлекся вниманием фсбкак активный пользователь прокремлевских Телеграмм-каналов, где он размещал антиукраинские сообщения.

Подозреваемого уведомили о подозрении по статье 111 часть 2 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). В настоящее время задержанный находится под стражей и ему грозит пожизненное заключение.