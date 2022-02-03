СБУ заблокировала схему продажи поддельных сигарет и алкоголя из "ДНР"

Сотрудники СБУ заблокировали нелегальный бизнес, участники которого занимались завозом контрафактной продукции, изготовленной в "ДНР".
Правоохранители изъяли сотни ящиков с поддельным алкоголем и сигаретами.
Правоохранители изъяли сотни ящиков с поддельным алкоголем и сигаретами.
Об этом в среду, 12 мая, сообщает пресс-центр СБУ.
Также отмечается, что по данным предварительного следствия, нелегальный бизнес организовали пятеро жителей из Днепропетровской и Донецкой областей. Всего в сделке было задействовано более 20 человек.
Правоохранители провели более 20 обысков по местам хранения незаконных изделий, расположения офисных помещений и проживания фигурантов дела в двух областях Украины.
В спецслужбе подчеркивают, что общая стоимость изъятой продукции составляет более 10 млн грн.
Продолжаются следственные действия. Проверяется информация по сбыту "товара" на территории других областей Украины.
Продолжаются следственные действия. Проверяется информация по сбыту "товара" на территории других областей Украины.
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