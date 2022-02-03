СБУ заблокировала схему продажи поддельных сигарет и алкоголя из "ДНР"

20:39 12 Май Киев, Украина





Правоохранители изъяли сотни ящиков с поддельным алкоголем и сигаретами.



Сотрудники СБУ заблокировали нелегальный бизнес, участники которого занимались завозом контрафактной продукции, изготовленной в "ДНР".Правоохранители изъяли сотни ящиков с поддельным алкоголем и сигаретами.

Об этом в среду, 12 мая, сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы выяснили, что злоумышленники завозили продукцию, изготовленную в "ДНР" и в одной из соседних стран. Часть сигарет была неизвестного происхождения. Товар злоумышленники переправляли из временно оккупированной территории", - говорится в сообщении СБУ.

Также отмечается, что по данным предварительного следствия, нелегальный бизнес организовали пятеро жителей из Днепропетровской и Донецкой областей. Всего в сделке было задействовано более 20 человек.

"Для прикрытия противоправной деятельности дельцы использовали реквизиты нескольких ООО и ФЛП. Контрафактную продукцию с поддельными марками акцизного налога организаторы схемы реализовывали через сеть розничной торговли", - сообщают правоохранители.

Правоохранители провели более 20 обысков по местам хранения незаконных изделий, расположения офисных помещений и проживания фигурантов дела в двух областях Украины.

"Во время следственных действий изъято: более 250 ящиков с 125 тыс. пачек сигарет; более 1 тыс. бутылок контрафактного алкоголя; черновые записи, 500 тыс. грн наличными", - уточняют в СБУ.

В спецслужбе подчеркивают, что общая стоимость изъятой продукции составляет более 10 млн грн.



Продолжаются следственные действия. Проверяется информация по сбыту "товара" на территории других областей Украины.