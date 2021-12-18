СБУ заблокировала поставки на предприятия РФ продукции военного назначения

17:57 06 Апрель Киев, Украина

Контрразведка СБУ в Харьковской области заблокировала канал поставки в Российскую Федерацию комплектующих к военной технике.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"В частности, следователи органов безопасности задокументировали, что руководители ряда харьковских промышленных предприятий, среди которых были и лица с гражданством РФ, наладили на собственных производственных мощностях изготовление систем кондиционирования для российской военной техники", - говорится в сообщении.

Установлено, что украинская продукция была полным аналогом штатных российских систем кондиционирования, но кодифицирована другой номенклатурой для предотвращения ее идентификации как военной.

Злоумышленники поставляли кондиционеры как гражданскую продукцию на подконтрольные им предприятия в РФ. Там специалисты меняли маркировки и подделывали документы о якобы изготовлении продукции в России. Затем она поставлялась на предприятия военно-промышленного комплекса РФ.



Продолжаются следственно-оперативные действия для установления и привлечения к уголовной ответственности всех лиц, причастных к функционированию канала.