СБУ заблокировала поставки на предприятия РФ продукции военного назначения

Контрразведка СБУ в Харьковской области заблокировала канал поставки в Российскую Федерацию комплектующих к военной технике.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Установлено, что украинская продукция была полным аналогом штатных российских систем кондиционирования, но кодифицирована другой номенклатурой для предотвращения ее идентификации как военной.
Злоумышленники поставляли кондиционеры как гражданскую продукцию на подконтрольные им предприятия в РФ. Там специалисты меняли маркировки и подделывали документы о якобы изготовлении продукции в России. Затем она поставлялась на предприятия военно-промышленного комплекса РФ.
Продолжаются следственно-оперативные действия для установления и привлечения к уголовной ответственности всех лиц, причастных к функционированию канала.
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