СБУ заблокировала канал нелегального перемещения за границу авиакомплектующих

15:00 15 июля Киев, Украина

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали контрабандистов, которые пытались переправить в Российскую Федерацию комплектующие к штурмовой авиации, подлежащие госэкспортному контролю.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ



Правоохранители задержали контрабандистов на территории Харьковской области за несколько метров от государственной границы. Во время задержания у злоумышленников обнаружили "груз" с запчастями к ударному вертолету Ми-24.



Изъятые материалы направлены на экспертизу. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности причастных лиц.



Решается вопрос об уведомление о подозрении организатору контрабандного канала и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.



