СБУ заблокировала канал нелегального перемещения за границу авиакомплектующих

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали контрабандистов, которые пытались переправить в Российскую Федерацию комплектующие к штурмовой авиации, подлежащие госэкспортному контролю.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Правоохранители задержали контрабандистов на территории Харьковской области за несколько метров от государственной границы. Во время задержания у злоумышленников обнаружили "груз" с запчастями к ударному вертолету Ми-24.
Изъятые материалы направлены на экспертизу. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности причастных лиц.
Решается вопрос об уведомление о подозрении организатору контрабандного канала и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
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