СБУ заблокировала канал контрабанды сигарет на вертолете

19:44 20 Май Киев, Украина

Сотрудники СБУ разоблачили межрегиональную преступную группу, участники которой переправляли через границу сигареты при помощи вертолета

Контрабандисты действовали на территории Волыни, сообщает СБУ в четверг, 20 мая.

Организаторы приобрели в одной из восточных областей Украины вертолет Robinson r-44. В апреле 2021 года дельцы завершили оборудование вертолета под контрабандные перевозки. Вертолет пересекал границу на низкой высоте, чтобы не быть запеленгованным пограничниками. Его скрывали в замаскированных ангарах.

Злоумышленников задержали в районе Ковеля во время очередной попытки перемещения 15,2 тысяч пачек сигарет украинского производства. Кроме товара у дельцов изъяли сам вертолет и микроавтобус, все общей стоимостью почти $85 тысяч.