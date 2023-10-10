СБУ заблокировала еще три схемы уклонения от мобилизации

Глава райотдела соцзащиты Львовского городского совета помогала уклонистам уехать из Украины, используя фиктивные справки о здоровье.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Для реализации сделки она привлекла своих подельников из местной медико-социальной экспертной комиссии. Правоохранители задержали чиновницу в августе 2022 года «на горячем» при передаче клиенту «проплаченных» им фальшивых документов.
На основании собранных СБУ доказательств суд признал злоумышленницу виновной по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и назначил ей 7 лет тюрьмы.
Кроме того, военная контрразведка Службы безопасности задержала еще двух организаторов «схем уклонистов» в Черкасской области и в Хмельницком.
На основании собранных СБУ доказательств суд признал злоумышленницу виновной по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и назначил ей 7 лет тюрьмы.
Кроме того, военная контрразведка Службы безопасности задержала еще двух организаторов «схем уклонистов» в Черкасской области и в Хмельницком.
Фигурантки предлагали военнообязанным свое содействие во избежании призыва с дальнейшим бегством в Евросоюз по поддельным документами о «плохом» здоровье.
Стоимость таких услуг составляла от 4 до 10 тыс. долларов США. Сумма зависела от срочности подготовки фальшивки и выезда за границу.
- Так в Хмельницком: задержана работница местной аптеки, которая под видом бытовых разговоров с покупателями, подыскивала желающих «увернуться» от мобилизации. После того как фигурантка находила «клиента», она обращалась к своему бывшему мужу, который работал в облвоенкомате и подделывал документы для уклонистов.
- В Черкасской области: задержана экс-работница местной больницы в г. Городище, которая продавала фиктивные медсправки о непригодности к службе. Для оформления подделки привлекала своих бывших коллег из военно-врачебной комиссии.
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