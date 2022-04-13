СБУ заблокировала два международных канала контрабанды продукции «Apple»

Для уклонения от уплаты обязательных таможенных платежей дельцы переправляли груз с цифровым оборудованием известных брендов под видом отправлений с личными вещами.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Во время следственных действий правоохранители обнаружили в "посылках" контрабандистов более 4700 единиц эксклюзивной цифровой техники, а также партию брендовых ювелирных изделий.
Кроме того, в отправлениях контрабандистов обнаружено незадекларированных 168 упаковок кальянного табака и 715 кг табачных смесей.
Установлено, что злоумышленники наладили каналы незаконного перемещения в Украину электронных товаров и табачных изделий из стран Ближнего Востока и ЕС. Для прикрытия противоправной деятельности они вносили в товаросопроводительные документы недостоверные сведения о наименовании груза.
В рамках уголовного производства проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к незаконной деятельности.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии