СБУ заблокировала два международных канала контрабанды продукции «Apple»

17:32 14 июля Киев, Украина

Для уклонения от уплаты обязательных таможенных платежей дельцы переправляли груз с цифровым оборудованием известных брендов под видом отправлений с личными вещами.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ

"Сотрудники СБУ разоблачили два международных канала нелегальной переправки в Украине цифрового оборудования известных брендов. Дельцы пытались скрыто завезти через таможенный пост «Борисполь» партию гаджетов на более 30 млн грн.", - говорится в сообщении.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили в "посылках" контрабандистов более 4700 единиц эксклюзивной цифровой техники, а также партию брендовых ювелирных изделий.

Кроме того, в отправлениях контрабандистов обнаружено незадекларированных 168 упаковок кальянного табака и 715 кг табачных смесей.

Установлено, что злоумышленники наладили каналы незаконного перемещения в Украину электронных товаров и табачных изделий из стран Ближнего Востока и ЕС. Для прикрытия противоправной деятельности они вносили в товаросопроводительные документы недостоверные сведения о наименовании груза.



В рамках уголовного производства проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к незаконной деятельности.