СБУ заблокировала 4 схемы уклонения от мобилизации: задержаны организаторы в разных регионах Украины

16:53 14 ноября Киев, Украина

Служба безопасности Украины провела операцию по блокировке четырех схем уклонения от мобилизации и незаконного пересечения границы мужчин призывного возраста, сообщает пресс-служба СБУ. Организаторы этих схем были задержаны в разных регионах страны, в том числе в Киеве, Хмельницком, Одесской и Львовской областях.



Один из задержанных - чиновник военно-врачебной комиссии в Хмельницком, который подделывал документы призывников, добавляя тяжелые заболевания для освобождения от военной службы.

В Одесской области раскрыта международная преступная группа, организовавшая нелегальное пересечение границы с уклонистами, используя лесные тропы и понтоны через реку.



В Киеве был задержан мужчина, предоставлявший поддельные документы о непригодности к военной службе. Этот злоумышленник, гражданин страны Ближнего Востока, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, был задержан во время получения денег от клиента. раскрыта международная преступная группа, организовавшая нелегальное пересечение границы с уклонистами, используя лесные тропы и понтоны через реку.был задержан мужчина, предоставлявший поддельные документы о непригодности к военной службе. Этот злоумышленник, гражданин страны Ближнего Востока, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, был задержан во время получения денег от клиента.

На Львовщине задержан 51-летний местный житель, который с поддержкой местного криминала переправлял уклонистов через лесные маршруты.