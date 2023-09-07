СБУ выявила трех прокремлевских агитаторов в Украине

17:20 07 сентября Киев, Украина





По информации СБУ, агентство успешно пресекло деструктивную деятельность трех сторонников рашизма, действовавших в



Злоумышленники активно распространяли вызывающие посты и призывы на социальных медиаплатформах, поддерживая российских оккупантов и оправдывая их действия в Украине. Они также создавали и распространяли фейковую информацию о ситуации на фронте, дискредитируя деятельность Сил Обороны Украины и призывая граждан уклоняться от призыва в Вооруженные Силы Украины. По словам СБУ, эти прокремлевские агитаторы стремились подорвать мобилизацию и создать дестабилизацию в общественно-политической обстановке нескольких регионов страны.



СБУ сообщает, что в Киеве была предотвращена незаконная деятельность лица, именовавшего себя "исполнительным секретарем движения пацифистов". Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла трех враждебных агитаторов, один из которых призывал к поднятию российского флага над островом Хортица. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.По информации СБУ, агентство успешно пресекло деструктивную деятельность трех сторонников рашизма, действовавших в Киеве , Запорожской и Закарпатской областях.Злоумышленники активно распространяли вызывающие посты и призывы на социальных медиаплатформах, поддерживая российских оккупантов и оправдывая их действия в Украине. Они также создавали и распространяли фейковую информацию о ситуации на фронте, дискредитируя деятельность Сил Обороны Украины и призывая граждан уклоняться от призыва в Вооруженные Силы Украины. По словам СБУ, эти прокремлевские агитаторы стремились подорвать мобилизацию и создать дестабилизацию в общественно-политической обстановке нескольких регионов страны.СБУ сообщает, что в Киеве была предотвращена незаконная деятельность лица, именовавшего себя "исполнительным секретарем движения пацифистов".

"Через собственный Телеграмм-канал, он активно призывал жителей столицы к уклонению от военного призыва и попытке бегства за границу. Кроме того, этот фигурант рассылал фальшивые свидетельства о военных действиях в Украине иностранным дипломатам, включая прокремлевские нарративы, которые подрывали авторитет Сил безопасности и обороны страны. Подобными действиями злоумышленник стремился дискредитировать Украину в глазах международных партнеров", - сообщила пресс-служба СБУ.



Служба Безопасности Украины также выявила случай в Запорожье, где местный эксперт в сфере информационных технологий призывал публично жителей региона поднять российский флаг над украинским островом Хортица. Для распространения подобных агитационных материалов, он использовал один из Телеграмм-каналов с аудиторией, насчитывающей более десяти тысяч подписчиков.