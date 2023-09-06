СБУ выявила и арестовала фермера, сотрудничавшего с рашистами на Харьковщине

В ходе оперативных мероприятий на территории Харьковской области, освобожденной от оккупации, СБУ выявили и задержали фермера, сотрудничавшего с захватчиками.
Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины 10 августа.
По данным Службы безопасности, фермером-коллаборационистом оказалась владелица фермерского хозяйства в Купянском районе. Ее деятельностью было выращивание и оптовая продажа зерновых и масличных культур.
По версии следствия, во время периода оккупации региона она установила сотрудничество с российскими оккупантами и добровольно "зарегистрировала" свой бизнес в местной "администрации рф".
Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины 10 августа.
По данным Службы безопасности, фермером-коллаборационистом оказалась владелица фермерского хозяйства в Купянском районе. Ее деятельностью было выращивание и оптовая продажа зерновых и масличных культур.
По версии следствия, во время периода оккупации региона она установила сотрудничество с российскими оккупантами и добровольно "зарегистрировала" свой бизнес в местной "администрации рф".
Во время обыска по месту жительства задержанной были изъяты документы, подтверждающие ее взаимодействие с оккупантами.
Женщине было объявлено о подозрении в содействии оккупантам (часть 4 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины). Ей также была назначена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Женщине было объявлено о подозрении в содействии оккупантам (часть 4 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины). Ей также была назначена мера пресечения в виде заключения под стражу.
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