СБУ выявила и арестовала фермера, сотрудничавшего с рашистами на Харьковщине

16:10 10 августа Киев, Украина





Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины 10 августа.



По данным Службы безопасности, фермером-коллаборационистом оказалась владелица фермерского хозяйства в Купянском районе. Ее деятельностью было выращивание и оптовая продажа зерновых и масличных культур.



По версии следствия, во время периода оккупации региона она установила сотрудничество с российскими оккупантами и добровольно "зарегистрировала" свой бизнес в местной "администрации рф". В ходе оперативных мероприятий на территории Харьковской области, освобожденной от оккупации, СБУ выявили и задержали фермера , сотрудничавшего с захватчиками.Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины 10 августа.По данным Службы безопасности, фермером-коллаборационистом оказалась владелица фермерского хозяйства в Купянском районе. Ее деятельностью было выращивание и оптовая продажа зерновых и масличных культур.По версии следствия, во время периода оккупации региона она установила сотрудничество с российскими оккупантами и добровольно "зарегистрировала" свой бизнес в местной "администрации рф".

"За июль-август прошлого года, в ее хозяйстве собрали более 2 тысяч тонн урожая на сумму почти 13 миллионов гривен. После чего она вывезла всю продукцию в Белгородскую область и реализовала ее российским агрохолдингам. Часть полученных "доходов" была заявлена как "налоги" и направлена в бюджет агрессора. После освобождения района, злоумышленница попыталась скрыться", - подчеркнули в СБУ.

Во время обыска по месту жительства задержанной были изъяты документы, подтверждающие ее взаимодействие с оккупантами.



Женщине было объявлено о подозрении в содействии оккупантам (часть 4 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины). Ей также была назначена мера пресечения в виде заключения под стражу.