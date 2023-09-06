СБУ вынесла приговор агенту российской разведки, который координировал удары по Днепру

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу против агента российской военной разведки, координировавшей удары по Днепру. Суд назначил злоумышленнику 15 лет тюрьмы.
Об этом сообщает СБУ на своем Telegram-канале в понедельник, 21 августа.
Агентура корректировала российские ракетные удары по городу, а затем "отчитывалась" россиянам о последствиях вражеских атак.
Для прикрытия своей деятельности резидент военной разведки рф использовал свой статус председателя одной из местных общественных организаций. Однако это не помогло: злоумышленник и 6 участников его группы были задержаны в результате спецоперации контрразведки СБУ в Днепре в январе этого года. Еще одного участника этой сети Служба безопасности задержала в августе.
Преступник - местный житель, который еще в начале полномасштабного вторжения рф был завербован кадровым сотрудником военной разведки страны-агрессора. Он получил задание сформировать собственную агентурную сеть и перейти в "режим ожидания".
Вражеская группа весной 2022 года начала сбор информации о местонахождении и техническом состоянии ключевых объектов критической инфраструктуры региона. В частности, об энергогенерирующих предприятиях, обеспечивавших электроснабжение большинства жилых домов, больниц и промышленных компаний в областном центре.
Резидент через анонимные мессенджеры передавал полученные от своих информаторов разведданные своему "куратору" из российского ГРУ. Вражеский пособник признан виновным по статье Государственная измена, совершенная в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
Об этом сообщает СБУ на своем Telegram-канале в понедельник, 21 августа.
Агентура корректировала российские ракетные удары по городу, а затем "отчитывалась" россиянам о последствиях вражеских атак.
Для прикрытия своей деятельности резидент военной разведки рф использовал свой статус председателя одной из местных общественных организаций. Однако это не помогло: злоумышленник и 6 участников его группы были задержаны в результате спецоперации контрразведки СБУ в Днепре в январе этого года. Еще одного участника этой сети Служба безопасности задержала в августе.
Преступник - местный житель, который еще в начале полномасштабного вторжения рф был завербован кадровым сотрудником военной разведки страны-агрессора. Он получил задание сформировать собственную агентурную сеть и перейти в "режим ожидания".
Вражеская группа весной 2022 года начала сбор информации о местонахождении и техническом состоянии ключевых объектов критической инфраструктуры региона. В частности, об энергогенерирующих предприятиях, обеспечивавших электроснабжение большинства жилых домов, больниц и промышленных компаний в областном центре.
Резидент через анонимные мессенджеры передавал полученные от своих информаторов разведданные своему "куратору" из российского ГРУ. Вражеский пособник признан виновным по статье Государственная измена, совершенная в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
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