СБУ объявила подозрение бывшему адвокату Медведчука и Шария

Служба безопасности Украины (СБУ) собрала доказательную базу против коллаборанта Валентина Рыбина, который на данный момент руководит "организационно-правовым департаментом министерства информполитики Херсонской области рф".
Об этом сообщила пресс-служба СБУ в среду, 27 сентября.
Рыбин ранее являлся личным адвокатом бывшего народного депутата Виктора Медведчука, который находится под санкциями, и блогера Анатолия Шария, которые обвиняются в государственной измене.
В начале полномасштабного вторжения россии в Украину, Рыбин покинул Украину и из-за границы написал пост в Facebook, призывая украинцев прекратить сопротивление оккупантам. Позже он прибыл в временно оккупированную часть Херсонской области и занял высокий пост в местной администрации, подконтрольной россии.
На своей "должности" Рыбин выполняет задачи, направленные на укрепление оккупационного режима в захваченном регионе через массовое распространение кремлевской пропаганды.
Кроме того, он стал членом партии "единая россия" и попытался "баллотироваться" в так называемое "законодательное собрание Херсонской области" в этом году. В ходе "предвыборной кампании" он активно поддерживал агрессивную политику кремля и агитировал местных жителей в поддержку российских оккупантов.
Следователи СБУ предъявили Рыбину обвинение в коллаборационной деятельности.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ в среду, 27 сентября.
Рыбин ранее являлся личным адвокатом бывшего народного депутата Виктора Медведчука, который находится под санкциями, и блогера Анатолия Шария, которые обвиняются в государственной измене.
В начале полномасштабного вторжения россии в Украину, Рыбин покинул Украину и из-за границы написал пост в Facebook, призывая украинцев прекратить сопротивление оккупантам. Позже он прибыл в временно оккупированную часть Херсонской области и занял высокий пост в местной администрации, подконтрольной россии.
На своей "должности" Рыбин выполняет задачи, направленные на укрепление оккупационного режима в захваченном регионе через массовое распространение кремлевской пропаганды.
Кроме того, он стал членом партии "единая россия" и попытался "баллотироваться" в так называемое "законодательное собрание Херсонской области" в этом году. В ходе "предвыборной кампании" он активно поддерживал агрессивную политику кремля и агитировал местных жителей в поддержку российских оккупантов.
Следователи СБУ предъявили Рыбину обвинение в коллаборационной деятельности.
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