СБУ вблизи беларуси отработала обезвреживание вражеских ДРГ

Служба безопасности Украины провела масштабные контрдиверсионные учения в приграничных районах Ровенской области с беларусью. Об этом сообщается на сайте спецслужбы утром в пятницу, 13 января.
В течение тренировок Силы обороны отработали обезвреживание вражеских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), которые по легенде пытались совершить прорыв через северную границу.
В течение тренировок Силы обороны отработали обезвреживание вражеских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), которые по легенде пытались совершить прорыв через северную границу.
По замыслу тренировок одна из враждебных ДРГ попыталась прорваться в город, а другая – захватила в заложники руководителя и главного инженера энергообъекта вместе с их семьями.
Тактико-специальные мероприятия проводились в условиях максимально приближенных к реальным.
В учениях принимали участие подразделения СБУ, ВСУ, Нацполиции, ГСЧС, Нацгвардии, представители органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.
В учениях принимали участие подразделения СБУ, ВСУ, Нацполиции, ГСЧС, Нацгвардии, представители органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.
По оценкам координационной группы, участники тренировок комплексно отработали алгоритмы межведомственного взаимодействия для предотвращения возможных диверсионных угроз в приграничных районах на северо-западе Украины.
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