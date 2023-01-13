СБУ вблизи беларуси отработала обезвреживание вражеских ДРГ

10:25 13 января Киев, Украина

Служба безопасности Украины провела масштабные контрдиверсионные учения в приграничных районах Ровенской области с беларусью. Об этом сообщается на сайте спецслужбы утром в пятницу, 13 января.

В течение тренировок Силы обороны отработали обезвреживание вражеских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), которые по легенде пытались совершить прорыв через северную границу.
По замыслу тренировок одна из враждебных ДРГ попыталась прорваться в город, а другая – захватила в заложники руководителя и главного инженера энергообъекта вместе с их семьями.
"Применяя психологическое давление и угрозы физической расправы, злоумышленники пытались заставить "потерпевших" сотрудничать с врагом. Таким образом, диверсанты хотели перестроить работу местного объекта критической инфраструктуры в пользу страны-агрессора. Правоохранители с привлечением бойцов ЦСО А СБУ обезвредили условные вражеские группы, освободили "заложников" и предотвратили возможную техногенную катастрофу", – говорится в сообщении.
Тактико-специальные мероприятия проводились в условиях максимально приближенных к реальным.

В учениях принимали участие подразделения СБУ, ВСУ, Нацполиции, ГСЧС, Нацгвардии, представители органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.
По оценкам координационной группы, участники тренировок комплексно отработали алгоритмы межведомственного взаимодействия для предотвращения возможных диверсионных угроз в приграничных районах на северо-западе Украины.
 
 