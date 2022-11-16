СБУ в Херсоне обнаружила списки людей, сотрудничавших с россиянами во время оккупации

18:13 16 ноября Киев, Украина

В освобожденном Херсоне правоохранители нашли засекреченные документы ФСБ, в которых содержалась информация об их агентах-коллаборантах.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Среди изъятого - собственноручно написаны "обязательства" агентов о конфиденциальном сотрудничестве с ФСБ, дела агентурного изучения, сообщения агентов о результатах выполнения враждебных задач и "протоколы обысков" в жилищах херсонцев.

Представители спецслужбы рф оставили секретные документы на территории местного гаражного кооператива.

По разоблаченным материалам правоохранители установили, что российские приспешники давали "наводку" оккупантам на места пребывания украинских патриотов, в том числе участников сопротивления на территории южного региона.

Также агенты российской спецслужбы принимали участие в незаконном преследовании местных жителей по сфабрикованным "уголовным делам".

Кроме того, сотрудники СБУ обнаружили задокументированные факты похищения и пытки местных жителей, а также разграбление их домов под видом проведения обысков.

По словам правоохранителей, вероятных коллаборантов завербовали кадровые сотрудники ФСБ, входившие в состав "временно-оперативной группы ВОГ-8". Именно ее представители занимались координацией разведывательно-подрывной и диверсионной деятельности на южном направлении.

Изъяты материалы направлены на экспертизу для проведения дальнейших оперативных действий по разоблачению российских агентурных сетей.