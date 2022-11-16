СБУ в Херсоне обнаружила списки людей, сотрудничавших с россиянами во время оккупации

В освобожденном Херсоне правоохранители нашли засекреченные документы ФСБ, в которых содержалась информация об их агентах-коллаборантах.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
Среди изъятого - собственноручно написаны "обязательства" агентов о конфиденциальном сотрудничестве с ФСБ, дела агентурного изучения, сообщения агентов о результатах выполнения враждебных задач и "протоколы обысков" в жилищах херсонцев.
Представители спецслужбы рф оставили секретные документы на территории местного гаражного кооператива.
По разоблаченным материалам правоохранители установили, что российские приспешники давали "наводку" оккупантам на места пребывания украинских патриотов, в том числе участников сопротивления на территории южного региона.
Также агенты российской спецслужбы принимали участие в незаконном преследовании местных жителей по сфабрикованным "уголовным делам".
Кроме того, сотрудники СБУ обнаружили задокументированные факты похищения и пытки местных жителей, а также разграбление их домов под видом проведения обысков.
По словам правоохранителей, вероятных коллаборантов завербовали кадровые сотрудники ФСБ, входившие в состав "временно-оперативной группы ВОГ-8". Именно ее представители занимались координацией разведывательно-подрывной и диверсионной деятельности на южном направлении.
Изъяты материалы направлены на экспертизу для проведения дальнейших оперативных действий по разоблачению российских агентурных сетей.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
Среди изъятого - собственноручно написаны "обязательства" агентов о конфиденциальном сотрудничестве с ФСБ, дела агентурного изучения, сообщения агентов о результатах выполнения враждебных задач и "протоколы обысков" в жилищах херсонцев.
Представители спецслужбы рф оставили секретные документы на территории местного гаражного кооператива.
По разоблаченным материалам правоохранители установили, что российские приспешники давали "наводку" оккупантам на места пребывания украинских патриотов, в том числе участников сопротивления на территории южного региона.
Также агенты российской спецслужбы принимали участие в незаконном преследовании местных жителей по сфабрикованным "уголовным делам".
Кроме того, сотрудники СБУ обнаружили задокументированные факты похищения и пытки местных жителей, а также разграбление их домов под видом проведения обысков.
По словам правоохранителей, вероятных коллаборантов завербовали кадровые сотрудники ФСБ, входившие в состав "временно-оперативной группы ВОГ-8". Именно ее представители занимались координацией разведывательно-подрывной и диверсионной деятельности на южном направлении.
Изъяты материалы направлены на экспертизу для проведения дальнейших оперативных действий по разоблачению российских агентурных сетей.
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