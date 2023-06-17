СБУ сообщила о подозрении соратнику пригожина за запуск росТВ на Херсонщине

11:23 17 июня Киев, Украина

Служба безопасности собрала убедительные доказательства в отношении организаторов пророссийской телерадиокомпании "Таврия", которая на данный момент функционирует во временно оккупированной части Херсонской области.



Исследования показали, что известный политтехнолог Александр Малькевич, связанный с кремлевскими структурами, принимал участие в запуске этого враждебного "медиапроекта". С 2018 года он стал частью ближайшего круга евгения пригожина, главы российской частной военной компании "Вагнер".



При его руководстве Малькевич создавал различные медийные проекты по всему миру для распространения прокремлевского контента.



После начала полномасштабного вторжения он запустил так называемую "ТРК Таврия" в оккупированном Херсоне, используя помещение Общественного телевидения. Местный гауляйтер Сальдо и его подчиненный, коллаборант Брыков, оказали полную поддержку Малькевичу.



"Таврия" использовалась как инструмент кремля для распространения фейковых новостей о ситуации на фронте, обстановке в Украине, а также для поддержки псевдореферендума о "присоединении" Херсонщины к рф.



Руководителем "Таврии" стал Исмаил Абдулаев, пропагандист террористической организации "ДНР" и бывший глава прокремлевского телеканала "Оплот" во временно оккупированном Донецке. В команду вошли несколько его сторонников.



Во время освобождения Херсона сотрудники "медиацентра", унесшие с собой оборудование, бежали вместе с оккупантами на левый берег Днепра.



На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Малькевичу, Абдулаеву и еще шести его подчиненным о подозрении в содействии коллаборационной деятельности, согласно статье 111-1 Уголовного кодекса Украины.



В настоящее время фигуранты скрываются от правосудия на территории временно оккупированной южной части Украины. Проводятся комплексные мероприятия для привлечения их к ответственности за совершенные преступления против государства. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.



Расследование проводилось при надзоре Офиса Генерального прокурора.