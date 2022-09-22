СБУ сообщила о подозрении основателю портала dtp.kiev – за стримы, оскорбляющие достоинство ВСУ

14:26 22 сентября Киев, Украина





По информации СБУ, СБУ сообщила о подозрении основателю портала dtp.kiev.ua Владу Антонову, снимавшему для российских СМИ провокационные стримы с дискредитацией украинских военных.По информации СБУ, блогер в своих стримах оскорблял достоинство военных, а также пытался фиксировать их лица и номерные знаки автомобилей. Антонов выкладывал их на платформе и в соцсетях dtp.kiev.ua, а российские пропагандисты использовали этот контент для

подготовки заказных эфиров и фейков, отмечают в СБУ.

Также Антонов публично обижал волонтеров и требовал деньги за размещение публикаций в поддержку наших Защитников.

Во время обысков у блогера силовики обнаружили компьютерную технику и мобильный телефон, посредством которых он публиковал вызвавшие претензии СБУ материалы