СБУ сообщила о подозрении основателю портала dtp.kiev – за стримы, оскорбляющие достоинство ВСУ

СБУ сообщила о подозрении основателю портала dtp.kiev.ua Владу Антонову, снимавшему для российских СМИ провокационные стримы с дискредитацией украинских военных.
По информации СБУ, блогер в своих стримах оскорблял достоинство военных, а также пытался фиксировать их лица и номерные знаки автомобилей. Антонов выкладывал их на платформе и в соцсетях dtp.kiev.ua, а российские пропагандисты использовали этот контент для
По информации СБУ, блогер в своих стримах оскорблял достоинство военных, а также пытался фиксировать их лица и номерные знаки автомобилей. Антонов выкладывал их на платформе и в соцсетях dtp.kiev.ua, а российские пропагандисты использовали этот контент для
подготовки заказных эфиров и фейков, отмечают в СБУ.
Также Антонов публично обижал волонтеров и требовал деньги за размещение публикаций в поддержку наших Защитников.
Во время обысков у блогера силовики обнаружили компьютерную технику и мобильный телефон, посредством которых он публиковал вызвавшие претензии СБУ материалы
В настоящее время продолжается досудебное расследование, блогеру грозит наказание в виде 5 лет лишения свободы по статье 435-1 Уголовного кодекса (оскорбление чести и достоинства военнослужащего) .
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