СБУ сообщила о подозрении новоназначенным "министрам" оккупационной администрации Крыма

Служба безопасности задокументировала преступную деятельность еще двух руководителей временно оккупированного Крыма. В результате следственных действий правоохранители сообщили о подозрении так называемым "министру внутренней политики, информации и связи", а также" министру сельского хозяйства".
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
По данным следствия, подозреваемыми являются двое жителей полуострова, которые в 2014 году поддержали его аннексию россией. За это оккупанты назначили их руководителями местных "администраций" Советского и Раздольненского районов.
Оба мужчины входят в ближайшее окружение Аксенова и занимаются активной поддержкой вооруженной агрессии рфпротив Украины. На министерские должности их назначили после начала полномасштабного вторжения РФ.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
По данным следствия, подозреваемыми являются двое жителей полуострова, которые в 2014 году поддержали его аннексию россией. За это оккупанты назначили их руководителями местных "администраций" Советского и Раздольненского районов.
Оба мужчины входят в ближайшее окружение Аксенова и занимаются активной поддержкой вооруженной агрессии рфпротив Украины. На министерские должности их назначили после начала полномасштабного вторжения РФ.
Кроме того, они призвали людей вступать в ряды псевдогосударственных образований и оккупационных группировок рф.
На основании собранной доказательной базы следователи Службы безопасности подозревают обоих мужчин по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об их объявлении в розыск.
На основании собранной доказательной базы следователи Службы безопасности подозревают обоих мужчин по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об их объявлении в розыск.
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