СБУ сообщила о подозрении новоназначенным "министрам" оккупационной администрации Крыма

19:47 21 сентября Киев, Украина





Об этом сообщает Служба безопасности Украины.



По данным следствия, подозреваемыми являются двое жителей полуострова, которые в 2014 году поддержали его аннексию россией. За это оккупанты назначили их руководителями местных "администраций" Советского и Раздольненского районов.



Оба мужчины входят в ближайшее окружение Аксенова и занимаются активной поддержкой вооруженной агрессии рфпротив Украины. На министерские должности их назначили после начала полномасштабного вторжения РФ. Служба безопасности задокументировала преступную деятельность еще двух руководителей временно оккупированного Крыма . В результате следственных действий правоохранители сообщили о подозрении так называемым "министру внутренней политики, информации и связи", а также" министру сельского хозяйства".Об этом сообщает Служба безопасности Украины.По данным следствия, подозреваемыми являются двое жителей полуострова, которые в 2014 году поддержали его аннексию россией. За это оккупанты назначили их руководителями местных "администраций" Советского и Раздольненского районов.Оба мужчины входят в ближайшее окружение Аксенова и занимаются активной поддержкой вооруженной агрессии рфпротив Украины. На министерские должности их назначили после начала полномасштабного вторжения РФ.

"Установлено, что подозреваемые причастны к незаконному вывозу украинского зерна с временно оккупированной территории Юга Украины, а также навязывание прокремлевской пропаганды местным жителям", - говорится в сообщении службы.

Кроме того, они призвали людей вступать в ряды псевдогосударственных образований и оккупационных группировок рф.



На основании собранной доказательной базы следователи Службы безопасности подозревают обоих мужчин по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об их объявлении в розыск.