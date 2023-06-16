12:07 14 июня Киев, Украина





дугин является одним из ключевых идеологов агрессивной политики россии и преступных действий против украинского народа. Служба безопасности собрала убедительные доказательства, свидетельствующие о причастности александра дугина , главы прокремлевской международной организации "евразийское движение", к ряду преступлений.дугин является одним из ключевых идеологов агрессивной политики россии и преступных действий против украинского народа.

В течение последних 10 лет он в своих выступлениях, печатных изданиях и публикациях настойчиво отрицал существование Украины как суверенного государства и подстрекал к вооруженному захвату российскими войсками.