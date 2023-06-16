СБУ сообщила о подозрении идеологу рашизма александру дугину

Служба безопасности собрала убедительные доказательства, свидетельствующие о причастности александра дугина, главы прокремлевской международной организации "евразийское движение", к ряду преступлений.
дугин является одним из ключевых идеологов агрессивной политики россии и преступных действий против украинского народа.
дугин является одним из ключевых идеологов агрессивной политики россии и преступных действий против украинского народа.
В течение последних 10 лет он в своих выступлениях, печатных изданиях и публикациях настойчиво отрицал существование Украины как суверенного государства и подстрекал к вооруженному захвату российскими войсками.
В начале полномасштабного вторжения россии дугин одним из первых публично поддержал оккупационные группировки страны-агрессора и оправдывал их военные преступления против Украины. Злоумышленник открыто пропагандировал идеи массового физического уничтожения украинцев, а также гражданской инфраструктуры нашего государства.
Инициированные СБУ языково-лингвистические экспертизы подтвердили факты преступной деятельности гражданина россии дугина.
На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
▪️ ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
▪️ ч. 2. ст. 442 (геноцид).
Поскольку злоумышленник скрывается от правосудия на территории россии, СБУ проводит комплексные мероприятия по его привлечению к ответственности за преступления против Украины.
Инициированные СБУ языково-лингвистические экспертизы подтвердили факты преступной деятельности гражданина россии дугина.
На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
▪️ ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
▪️ ч. 2. ст. 442 (геноцид).
Поскольку злоумышленник скрывается от правосудия на территории россии, СБУ проводит комплексные мероприятия по его привлечению к ответственности за преступления против Украины.
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