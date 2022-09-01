СБУ сообщила о подозрении гауляйтеру оккупантов в Энергодаре: приказал вывезти почти 140 000 тонн зерна

10:00 30 августа Киев, Украина





Установлено, что псевдочиновник работал над установлением оккупационного режима, выдавал преступные распоряжения, которые позволили оккупантам забирать активы украинского бизнеса на временно оккупированных территориях.



В настоящее время СБУ ведет расследование по факту масштабного присвоения оккупационному режиму имущества крупных украинских сельхозпроизводителей Каменско-Днепровского района и Энергодара более чем на 1,89 млрд грн.



В ходе досудебного расследования установлено, что фейковый глава Энергодара принял решение об отмене всей структуры органов исполнительной власти Энергодарского городского совета.



В то же время утвердил структуру так называемой "администрации Энергодара", в состав которой "ввел" представителей незаконных военных формирований и военнослужащих из россии. На нее возлагается выполнение всех последующих незаконных решений гауляйтера.



В частности, 17 мая 2022 он издал распоряжение об обязательной передаче оккупационным властям имущества и зерновой продукции СБУ сообщила о подозрении депутату Энергодарского городского совета Запорожской области. Злоумышленник добровольно перешел на сторону оккупантов, возглавив так называемую "военно-гражданскую администрацию с центром в городе Энергодар".Установлено, что псевдочиновник работал над установлением оккупационного режима, выдавал преступные распоряжения, которые позволили оккупантам забирать активы украинского бизнеса на временно оккупированных территориях.В настоящее время СБУ ведет расследование по факту масштабного присвоения оккупационному режиму имущества крупных украинских сельхозпроизводителей Каменско-Днепровского района и Энергодара более чем на 1,89 млрд грн.В ходе досудебного расследования установлено, что фейковый глава Энергодара принял решение об отмене всей структуры органов исполнительной власти Энергодарского городского совета.В то же время утвердил структуру так называемой "администрации Энергодара", в состав которой "ввел" представителей незаконных военных формирований и военнослужащих из россии. На нее возлагается выполнение всех последующих незаконных решений гауляйтера.В частности, 17 мая 2022 он издал распоряжение об обязательной передаче оккупационным властям имущества и зерновой продукции

предприятий АПК.

Фактически речь идет о масштабной принудительной конфискации.



В результате почти 140 тыс. тонн украинского зерна было изъято у законных владельцев и вывезено на временно оккупированной территории Крыма и портов в Краснодарском крае россии.



В настоящее время псевдочиновнику сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 8 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных судебных или правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории, что привело к гибели людей или наступлению других тяжких последствий);

ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);

ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Продолжается следствие по выяснению всех обстоятельств и причастных к преступной деятельности лиц.



Разоблачение предателя осуществляли сотрудники Главного следственного управления СБУ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора и оперативном сопровождении Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействии финансированию терроризма СБУ.

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