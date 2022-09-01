СБУ сообщила о подозрении гауляйтеру оккупантов в Энергодаре: приказал вывезти почти 140 000 тонн зерна

СБУ сообщила о подозрении депутату Энергодарского городского совета Запорожской области. Злоумышленник добровольно перешел на сторону оккупантов, возглавив так называемую "военно-гражданскую администрацию с центром в городе Энергодар".
Установлено, что псевдочиновник работал над установлением оккупационного режима, выдавал преступные распоряжения, которые позволили оккупантам забирать активы украинского бизнеса на временно оккупированных территориях.
В настоящее время СБУ ведет расследование по факту масштабного присвоения оккупационному режиму имущества крупных украинских сельхозпроизводителей Каменско-Днепровского района и Энергодара более чем на 1,89 млрд грн.
В ходе досудебного расследования установлено, что фейковый глава Энергодара принял решение об отмене всей структуры органов исполнительной власти Энергодарского городского совета.
В то же время утвердил структуру так называемой "администрации Энергодара", в состав которой "ввел" представителей незаконных военных формирований и военнослужащих из россии. На нее возлагается выполнение всех последующих незаконных решений гауляйтера.
В частности, 17 мая 2022 он издал распоряжение об обязательной передаче оккупационным властям имущества и зерновой продукции
Установлено, что псевдочиновник работал над установлением оккупационного режима, выдавал преступные распоряжения, которые позволили оккупантам забирать активы украинского бизнеса на временно оккупированных территориях.
В настоящее время СБУ ведет расследование по факту масштабного присвоения оккупационному режиму имущества крупных украинских сельхозпроизводителей Каменско-Днепровского района и Энергодара более чем на 1,89 млрд грн.
В ходе досудебного расследования установлено, что фейковый глава Энергодара принял решение об отмене всей структуры органов исполнительной власти Энергодарского городского совета.
В то же время утвердил структуру так называемой "администрации Энергодара", в состав которой "ввел" представителей незаконных военных формирований и военнослужащих из россии. На нее возлагается выполнение всех последующих незаконных решений гауляйтера.
В частности, 17 мая 2022 он издал распоряжение об обязательной передаче оккупационным властям имущества и зерновой продукции
предприятий АПК.
Фактически речь идет о масштабной принудительной конфискации.
В результате почти 140 тыс. тонн украинского зерна было изъято у законных владельцев и вывезено на временно оккупированной территории Крыма и портов в Краснодарском крае россии.
В настоящее время псевдочиновнику сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 8 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных судебных или правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории, что привело к гибели людей или наступлению других тяжких последствий);
- ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);
- ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).
Продолжается следствие по выяснению всех обстоятельств и причастных к преступной деятельности лиц.
Разоблачение предателя осуществляли сотрудники Главного следственного управления СБУ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора и оперативном сопровождении Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействии финансированию терроризма СБУ.
Разоблачение предателя осуществляли сотрудники Главного следственного управления СБУ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора и оперативном сопровождении Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействии финансированию терроризма СБУ.
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