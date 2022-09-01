СБУ сообщила о подозрении двум сторонникам путинизма

14:17 05 августа Киев, Украина

Во Львове сотрудники Службы безопасности объявили о подозрении двум мужчинам, публично призвавшим к агрессивной войне и эскалации военного конфликта.

Об этом сообщило управление Службы безопасности Украины во Львовской области.
“Служба безопасности Украины объявила о подозрении двум сторонникам путинизма, призвавшим к войне. В соцсетях они активно поддерживали агрессию против нашего государства и призывы украинцев присоединяться к оккупационным властям страны-агрессоры”, – говорится в сообщении.
Управление СБУ отмечает, что мужчины открыто осуществляли коллаборационные действия. Во время собрания доказательной базы оперативники установили, что кроме распространения деструктивной пропаганды один из мужчин осуществлял переписку с действующим боевиком так называемой "ДНР", а именно, предоставил координаты, а впоследствии
и должен был корректировать осуществление ракетных обстрелов по памятнику Степану Бандере во Львове.
Следователи СБУ объявили мужчинам подозрение по ст. 436 (пропаганда войны) УК Украины. Продолжается досудебное расследование.