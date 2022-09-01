СБУ сообщила о подозрении двум сторонникам путинизма

Во Львове сотрудники Службы безопасности объявили о подозрении двум мужчинам, публично призвавшим к агрессивной войне и эскалации военного конфликта.
Об этом сообщило управление Службы безопасности Украины во Львовской области.
Об этом сообщило управление Службы безопасности Украины во Львовской области.
Управление СБУ отмечает, что мужчины открыто осуществляли коллаборационные действия. Во время собрания доказательной базы оперативники установили, что кроме распространения деструктивной пропаганды один из мужчин осуществлял переписку с действующим боевиком так называемой "ДНР", а именно, предоставил координаты, а впоследствии
и должен был корректировать осуществление ракетных обстрелов по памятнику Степану Бандере во Львове.
Следователи СБУ объявили мужчинам подозрение по ст. 436 (пропаганда войны) УК Украины. Продолжается досудебное расследование.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии