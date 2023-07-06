СБУ сообщила о новом подозрении Шарию

15:09 06 июля Киев, Украина

СБУ разоблачила новые факты информационно-подрывной деятельности прокремлевского блогера Анатолия Шария, которые он выполнял по заданию российских спецслужб

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в четверг, 6 июля.

“Установлено, что пропагандист принимал участие в подготовке и распространении постановочных видеороликов, где рашисты допрашивают украинских пленников", — говорится в сообщении.

По данным СБУ, Шарий лично подсказывал ФСБ как правильно снимать допрос и какие вопросы задавать военнопленным. А уже после съемок монтировал видео, вырезая из него невыгодные для россиян моменты.



"Смонтированные" сюжеты рф затем использовала для искусственной дискредитации военно-политического руководства Украины, в том числе на международной арене.

“По данным следствия, Шарий был привлечен к негласному сотрудничеству кадровым сотрудником 5-й службы ФСБ Косенко М.Ю. Общаться с российскими спецслужбами блогеру помогал сообщник во временно оккупированном Севастополе”, — отметили в СБУ.

Речь идет об экс-главе Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Антоне Шевцове, который в начале 2023 года уже получил подозрение в государственной измене.



Задокументировано, что именно от него Шарий получил видео с допросами двух пленных военных ВСУ. После "монтажа" файлов их "согласовали" с представителем российской спецслужбы.



Затем Шарий "дополнил" сюжет собственными комментариями, выложил на своих интернет-платформах и отчитался своим кураторам, отправив ссылку на публикации.

"Однако сам Шарий в разговорах с сообщником признает, что, несмотря на монтаж, скрыть плохое состояние пленных не удавалось. А родственники украинских защитников, которые отзывались на опубликованные в соцсетях видео, просили не снимать и не мучить их родных”, - сообщили в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Шарию о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц).



Оба фигуранта скрываются от правосудия. Им грозит пожизненное заключение.



Расследование проводили сотрудники СБУ в Винницкой области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.



В феврале 2021 года СБУ сообщила о подозрении Шарию по ч 1. ст. 111 (государственная измена) и ч. 1. ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков) Уголовного кодекса Украины.