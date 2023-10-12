СБУ сообщила о новом подозрении экс-премьеру Азарову, а также разоблачила его помощницу

17:40 12 октября Киев, Украина

Служба безопасности сообщила о новом подозрении экс-премьеру Украины Николаю Азарову. Также СБУ разоблачила руководителя одного из подразделений "Фонда гуманитарной поддержки", созданного Азаровым для финансирования антиукраинского "Комитета спасения Украины", которая готовила для него тексты публичных выступлений в эфирах российских и белорусских телеканалов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"СБУ задокументировала новые преступления бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, подозреваемого в государственной измене. Скрываясь от правосудия за пределами Украины, он активно сотрудничает со спецслужбами рф и выполняет их указания по проведению взрывной деятельности против нашего государства", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для этого Азаров распространяет нарративы кремля в своих комментариях пропагандистам рф, в том числе в эфире ток-шоу Владимира Соловьева и Ольги Скабеевой. Там он регулярно оправдывает вооруженную агрессию рф, временную оккупацию части Украины и распространяет фейки о военно-политическом руководстве нашего государства.

"При этом тексты публичных выступлений Азарова готовила его помощница – действующая госслужащая одной из районных администраций Киева, которая делала это даже после полномасштабного вторжения россии в Украину. Также она дистанционно договаривалась с представителями российских и белорусских информресурсов о времени и тематике его участия в прямых эфирах или записи комментариев", - говорится в сообщении.

Кроме того, чиновник администрировала Telegram- и YouTube-каналы экс-премьера, а также его личные страницы в соцсетях. Там она также разгоняла провокативные материалы, в которых повторяла риторику Кремля о войне в Украине и дезинформировала об общественно-политической обстановке в нашем государстве.

"Перед отправкой Азарову "тезисов" для его выступлений и публикацией сообщений в его интернет-ресурсах фигурантка дистанционно согласовывала все материалы с еще одной помощницей экс-премьера в москве. Ею оказалась бывшая коллега фигурантки, которая после полномасштабного вторжения уехала в рф", — говорится. в сообщении.





На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Азарову о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:



ч. 2 ст. 111

2 ст. 28 и ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенные по предварительному сговору);

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). Во время обысков у фигурантки обнаружены компьютерная техника и мобильный телефон, которые она использовала для общения с Азаровым, его "московской" помощницей и российскими пропагандистами.На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Азарову о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:ч. 2 ст. 111 (государственная измена , совершенное в условиях военного положения);2 ст. 28 и ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенные по предварительному сговору);ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Двум его помощницам подозрение объявлено по статьям:

ч. 2 ст. 28 и ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенные по предварительному сговору);

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.