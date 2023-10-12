СБУ сообщила о новом подозрении экс-премьеру Азарову, а также разоблачила его помощницу

Служба безопасности сообщила о новом подозрении экс-премьеру Украины Николаю Азарову. Также СБУ разоблачила руководителя одного из подразделений "Фонда гуманитарной поддержки", созданного Азаровым для финансирования антиукраинского "Комитета спасения Украины", которая готовила для него тексты публичных выступлений в эфирах российских и белорусских телеканалов.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что для этого Азаров распространяет нарративы кремля в своих комментариях пропагандистам рф, в том числе в эфире ток-шоу Владимира Соловьева и Ольги Скабеевой. Там он регулярно оправдывает вооруженную агрессию рф, временную оккупацию части Украины и распространяет фейки о военно-политическом руководстве нашего государства.
Кроме того, чиновник администрировала Telegram- и YouTube-каналы экс-премьера, а также его личные страницы в соцсетях. Там она также разгоняла провокативные материалы, в которых повторяла риторику Кремля о войне в Украине и дезинформировала об общественно-политической обстановке в нашем государстве.
Во время обысков у фигурантки обнаружены компьютерная техника и мобильный телефон, которые она использовала для общения с Азаровым, его "московской" помощницей и российскими пропагандистами.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Азарову о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);
2 ст. 28 и ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенные по предварительному сговору);
ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Азарову о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);
2 ст. 28 и ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенные по предварительному сговору);
ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Двум его помощницам подозрение объявлено по статьям:
ч. 2 ст. 28 и ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенные по предварительному сговору);
ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.
ч. 2 ст. 28 и ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенные по предварительному сговору);
ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.
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