СБУ сообщила о "контрразведывательных мерах" в Киево-Печерской лавре

09:50 22 ноября Киев, Украина

Служба безопасности Украины заявила, что проводит контрразведывательные меры безопасности на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве.

Об этом сообщает пресс- служба СБУ.
"Эти мероприятия проходят совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине", - говорится в сообщении.
В службе отметили, что с учетом вооруженной агрессии РФ возрастает риск совершения террористических актов, диверсий, захвата заложников, особенно в местах большого скопления граждан. Следовательно, указанные мероприятия проводятся для:
  • недопущение использования Лавры как ячейки "русского мира";
  • проверки данных об использовании помещений УПЦ для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т.п.;
  • обезопасить население от провокаций и террористических актов
В СБУ отметили, что при непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений Лавры для выявления запрещенных к обращению предметов и проверяют лиц на территории Лавры относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.
"Все действия происходят в рамках действующего законодательства. Отмечаем, что в своей деятельности СБУ соблюдает принцип беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины", - подчеркнули в пресс-службе СБУ.