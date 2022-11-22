СБУ сообщила о "контрразведывательных мерах" в Киево-Печерской лавре

09:50 22 ноября Киев, Украина





Об этом сообщает пресс- служба Служба безопасности Украины заявила, что проводит контрразведывательные меры безопасности на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве.Об этом сообщает пресс- служба СБУ

"Эти мероприятия проходят совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине", - говорится в сообщении.

В службе отметили, что с учетом вооруженной агрессии РФ возрастает риск совершения террористических актов, диверсий, захвата заложников, особенно в местах большого скопления граждан. Следовательно, указанные мероприятия проводятся для:

недопущение использования Лавры как ячейки "русского мира";

проверки данных об использовании помещений УПЦ для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т.п.;

обезопасить население от провокаций и террористических актов

В СБУ отметили, что при непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений Лавры для выявления запрещенных к обращению предметов и проверяют лиц на территории Лавры относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.