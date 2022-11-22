СБУ сообщила о "контрразведывательных мерах" в Киево-Печерской лавре

Служба безопасности Украины заявила, что проводит контрразведывательные меры безопасности на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве.
Об этом сообщает пресс- служба СБУ.
Об этом сообщает пресс- служба СБУ.
В службе отметили, что с учетом вооруженной агрессии РФ возрастает риск совершения террористических актов, диверсий, захвата заложников, особенно в местах большого скопления граждан. Следовательно, указанные мероприятия проводятся для:
- недопущение использования Лавры как ячейки "русского мира";
- проверки данных об использовании помещений УПЦ для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т.п.;
- обезопасить население от провокаций и террористических актов
В СБУ отметили, что при непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений Лавры для выявления запрещенных к обращению предметов и проверяют лиц на территории Лавры относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.
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