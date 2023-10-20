18:19 20 октября Киев, Украина

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу против российского пропагандиста Сергея Михеева, который открыто поддерживал вооруженную агрессию россии и призывал к уничтожению приграничных городов Украины.



Сергей Михеев представляет себя как политолог и часто распространяет антиукраинские нарративы через ключевые российские медиаресурсы, включая телеканалы "россия-1" и "россия 24", а также радиостанции "радио россии", "Маяк" и "Вести FM".



В ходе одного из своих выступлений в июне этого года Михеев призвал командование российских оккупационных групп осуществить массированные ракетно-артиллерийские и авиационные удары по украинскому городу Сумы, предлагая превратить его в "мертвую зону" без выживших.



Также он поддерживал регулярные воздушные атаки на украинские населенные пункты и оправдывал захват украинских территорий.



Служба безопасности провела языково-лингвистическую экспертизу, которая подтвердила преступную деятельность российского пропагандиста.



На основании собранных доказательств Михееву было предъявлено обвинение по статье 110 часть 2 Уголовного кодекса Украины, которая касается посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.



Учитывая, что Михеев находится на территории россии и уклоняется от правосудия, проводятся мероприятия для его привлечения к ответственности за преступления против Украины. Рассматривается возможность объявления фигуранта в международный розыск, и ему грозит до 10 лет тюрьмы.