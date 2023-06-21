СБУ: российский магнат снабжал рф украинским сырьем для ракет

СБУ заявила о подозрении российскому магнату, который поставлял в рф украинское сырье для производства ракет "Калибр". Служба безопасности собрала убедительные доказательства причастности Михаила Шелкова, подвергнутого санкциям, к тайным поставкам украинского сырья в страну агрессора.
Для осуществления этих сделок российский предприниматель использовал ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" в Днепропетровской области, которое находилось под его контролем.
Украинская компания имеет уникальные минералы, необходимые для производства высококачественного титана.
Именно эти компоненты поставлялись Шелковым в россию по заказам российских военно-промышленных предприятий, таких как производители ракет "Калибр", истребителей МиГ-35 и СУ-35, а также вертолетов Ка-52.
По информации от СБУ, в начале февраля текущего года Демуринский горно-обогатительный комбинат был передан в государственную собственность Украины.
Согласно расследованию, Шелков тайно стал бенефициарным владельцем украинской компании еще до начала полномасштабного вторжения россии.
Он фактически управлял предприятием через российскую компанию-монополиста по производству титана - ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА". Эту деятельность он осуществлял совместно с советником генерального директора данной компании.
Следствие установило, что ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" входит в структуру крупнейших производителей вооружений для оккупационных группировок россии, которые ведут военные действия против Украины.
После 24 февраля 2022 года Шелков хотел скрыть свою связь с промышленными активами в Украине, чтобы избежать санкций.
Для этого он пытался передать формальное управление украинским горнодобывающим предприятием контролируемой коммерческой структуре в Днепропетровской области.
Однако сотрудники Службы безопасности раскрыли сделку, своевременно ее заблокировали и инициировали передачу 100% российского имущества в доход Украины.
На основе собранных доказательств следователи Службы безопасности уведомили Шелкова и его сообщника Федосеева о подозрении в соответствии со статьей 110-2 части 3 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).
Поскольку оба фигуранта находятся на территории россии, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения их к ответственности за преступления против государства Украины.
Для осуществления этих сделок российский предприниматель использовал ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" в Днепропетровской области, которое находилось под его контролем.
Украинская компания имеет уникальные минералы, необходимые для производства высококачественного титана.
Именно эти компоненты поставлялись Шелковым в россию по заказам российских военно-промышленных предприятий, таких как производители ракет "Калибр", истребителей МиГ-35 и СУ-35, а также вертолетов Ка-52.
По информации от СБУ, в начале февраля текущего года Демуринский горно-обогатительный комбинат был передан в государственную собственность Украины.
Согласно расследованию, Шелков тайно стал бенефициарным владельцем украинской компании еще до начала полномасштабного вторжения россии.
Он фактически управлял предприятием через российскую компанию-монополиста по производству титана - ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА". Эту деятельность он осуществлял совместно с советником генерального директора данной компании.
Следствие установило, что ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" входит в структуру крупнейших производителей вооружений для оккупационных группировок россии, которые ведут военные действия против Украины.
После 24 февраля 2022 года Шелков хотел скрыть свою связь с промышленными активами в Украине, чтобы избежать санкций.
Для этого он пытался передать формальное управление украинским горнодобывающим предприятием контролируемой коммерческой структуре в Днепропетровской области.
Однако сотрудники Службы безопасности раскрыли сделку, своевременно ее заблокировали и инициировали передачу 100% российского имущества в доход Украины.
На основе собранных доказательств следователи Службы безопасности уведомили Шелкова и его сообщника Федосеева о подозрении в соответствии со статьей 110-2 части 3 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).
Поскольку оба фигуранта находятся на территории россии, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения их к ответственности за преступления против государства Украины.
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