СБУ разыскала активы Богуслаева на сотни млн гривен

СБУ изъяло у руководителей структурных подразделений завода "Мотор Сич" раритетные автомобили и огнестрельное оружие, которые пытались вывезти за границу.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Среди изъятого - раритетные автомобили и огнестрельное оружие, а также Скифское золото и предметы античных времен и Киевской Руси.
В результате следственно-оперативных действий правоохранители установили участников сделки. Ими оказались несколько руководителей структурных подразделений завода.
Они пытались спрятать имущество своего руководителя на территории подконтрольных коммерческих структур. В дальнейшем чиновники планировали нелегально вывезти "активы" за пределы нашего государства.
Впрочем, контрразведчики и следователи СБУ установили местонахождение этих тайников и их организаторов.
Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли:
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Среди изъятого - раритетные автомобили и огнестрельное оружие, а также Скифское золото и предметы античных времен и Киевской Руси.
В результате следственно-оперативных действий правоохранители установили участников сделки. Ими оказались несколько руководителей структурных подразделений завода.
Они пытались спрятать имущество своего руководителя на территории подконтрольных коммерческих структур. В дальнейшем чиновники планировали нелегально вывезти "активы" за пределы нашего государства.
Впрочем, контрразведчики и следователи СБУ установили местонахождение этих тайников и их организаторов.
Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли:
- 7 элитных автомобилей, в том числе 4 раритетных;
- катер;
- 3 охотничьих ружья и винтовку;
- большое количество предметов старины народов Европы.
Все имущество направлено на экспертизу. Продолжаются мероприятия по наложению на него ареста.
Кроме того, СБУ разоблачила других представителей ближайшего окружения "любителя Искандера-М", которые склоняли работников завода к сбору подписей под "коллективным обращением" по смягчению меры пресечения для их руководителя.
Для этого применяли к людям психологическое давление, угрожая увольнением и дальнейшими "последствиями".
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