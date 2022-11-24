СБУ разыскала активы Богуслаева на сотни млн гривен

15:14 24 ноября Киев, Украина





Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Среди изъятого - раритетные автомобили и огнестрельное оружие, а также Скифское золото и предметы античных времен и Киевской Руси.



В результате следственно-оперативных действий правоохранители установили участников сделки. Ими оказались несколько руководителей структурных подразделений завода.



Они пытались спрятать имущество своего руководителя на территории подконтрольных коммерческих структур. В дальнейшем чиновники планировали нелегально вывезти



Впрочем, контрразведчики и следователи СБУ установили местонахождение этих тайников и их организаторов.



Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли: СБУ изъяло у руководителей структурных подразделений завода "Мотор Сич" раритетные автомобили и огнестрельное оружие, которые пытались вывезти за границу.Об этом сообщает пресс-служба СБУ.Среди изъятого - раритетные автомобили и огнестрельное оружие, а также Скифское золото и предметы античных времен и Киевской Руси.В результате следственно-оперативных действий правоохранители установили участников сделки. Ими оказались несколько руководителей структурных подразделений завода.Они пытались спрятать имущество своего руководителя на территории подконтрольных коммерческих структур. В дальнейшем чиновники планировали нелегально вывезти "активы" за пределы нашего государства.Впрочем, контрразведчики и следователи СБУ установили местонахождение этих тайников и их организаторов.Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли:

7 элитных автомобилей, в том числе 4 раритетных;





катер;





3 охотничьих ружья и винтовку;





большое количество предметов старины народов Европы.



Все имущество направлено на экспертизу. Продолжаются мероприятия по наложению на него ареста.



Кроме того, СБУ разоблачила других представителей ближайшего окружения "любителя Искандера-М", которые склоняли работников завода к сбору подписей под "коллективным обращением" по смягчению меры пресечения для их руководителя.



Для этого применяли к людям психологическое давление, угрожая увольнением и дальнейшими "последствиями".





