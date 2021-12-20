СБУ разоблачила ячейку "Исламского государства" в Киеве

15:23 16 Декабрь Киев, Украина





Об этом сообщила пресс-служба СБУ.



Предварительно установлено, что террогруппа состояла из 12 человек, под руководством гражданина Грузии Цезаря Сотрудники СБУ пресекли деятельность центра террористов “Исламского государства” (ИГ), в состав которого входили, в частности граждане Российской Федерации, находящиеся в розыске в разных странах мира.Об этом сообщила пресс-служба СБУ.Предварительно установлено, что террогруппа состояла из 12 человек, под руководством гражданина Грузии Цезаря

Тохосашвили. Данный гражданин был задержан еще в 2019 году в Украине, а в 2020 году экстрадирован на родину.

Правоохранители подозревают, что злоумышленники причастны к финансированию террордеятельности боевиков ИГ на Ближнем Востоке. Сотрудниками СБУ был задокументирован факт их переписки с террористами, находящимися в Сирии и участвующими в боевых действиях.



В целях конспирации злоумышленники, незаконно находившиеся на территории Украины, рассредоточились по отдельным адресам в разных районах Киева.





Были проведены обыски в ходе которых изъяты оружие и боеприпасы к нему, а также поддельные документы.

Открыто Уголовное производство по статье о создании терроргруппы или терророрганизации. Члены ячейки могут оказаться за решеткой на срок от 8 до 15 лет.