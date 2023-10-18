СБУ разоблачила вражеского информатора, действовавшего на Днепропетровщине

10:24 18 октября Киев, Украина

СБУ задержала на Днепропетровщине агента рф, собиравшего разведданные о перемещении сил обороны в направлениях восточного и южного фронтов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



С ноября 2022 по апрель 2023 года всю полученную информацию фигурант дистанционно присылал своему «связному» – российскому «военкору» владлену татарскому. В дальнейшем кремлевский пропагандист передавал ее представителям военной разведки россии.



После ликвидации вражеского блогера агент пытался «залечь на дно» и таким образом избежать правосудия. Впрочем, сотрудники СБУ все равно вышли на вражеского приспешника, установили его местонахождение и задержали.



По данным следствия, агентом оказался житель одного из городов вблизи Днепра. Вражеский информатор имеет две судимости и общий тюремный «стаж» почти 8 лет, получивший за кражи, незаконное завладение транспортными средствами, хулиганство и нанесение тяжких телесных повреждений.



По имеющимся данным, Татарский дистанционно завербовал его осенью 2022 года и предложил сотрудничество в пользу россии. В поле зрения вражеского блогера изменник попал из-за собственных антиукраинских комментариев, которые публиковал на одном из прокремлевских Телеграм-каналов, связанных с российским ГРУ.



Для сбора разведданных фигурант регулярно объезжал окрестности Днепра и скрыто фиксировал маршруты движения подразделений ВСУ.



После каждого "сеанса" связи с агрессором он тщательно удалял все отправленные сообщения.



Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружены компьютерная техника и мобильные телефоны, которые он использовал в

разведывательно-подрывной деятельности в пользу оккупантов.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.