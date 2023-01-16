СБУ разоблачила военных рф причастных к удару по Днепру

17:33 16 января Киев, Украина

Служба безопасности Украины идентифицировала военных преступников рф, причастных к ракетному удару по жилому дому в Днепре 14 января. Об этом сообщает СБУ в понедельник, 16 января.

"Каждое военное преступление россиян имеет конкретного исполнителя. Служба безопасности установит и обнародует данные всех поименно – чтобы ни один убийца не ушел от наказания. Пусть каждый из тех, кто нажимает "пуск", кто причастен к таким преступлениям, затем ежеминутно ждет возмездия", – заявил глава СБУ Василий Малюк.



Установлено, что к совершению этого преступления причастны несколько десятков военнослужащих рф, среди которых:

командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Евгеньевич, 21.06.1971;

командир авиационного отряда 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка майор Иваненко Алексей Сергеевич, 08.02.1987;

начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Дмитрий Голенков, 01.09.1978;

штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Григорьев Денис Анатольевич, 07.06.1982;

штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Назыров Динар, 03.07.1985;

инженер по авиационному вооружению 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Поцелуев Евгений, 16.06.1980.

Эксперты осмотрели место трагедии и предварительно подтвердили тип российской крылатой ракеты Х-22, которой враг ударил по жилому дому.

"После проведения соответствующих экспертиз злоумышленникам будет сообщено о подозрении в совершении особо тяжкого преступления против Украины. Продолжаются безотлагательные следственно-оперативные действия по привлечению всех виновных к ответственности", – добавили в СБУ.

По последним данным, в результате российского ракетного удара по Днепру погибли 40 человек, ранены еще 75 человек. В жилом доме 72 квартиры уничтожены полностью, еще 236 были разрушены так, что их невозможно будет восстановить. Уничтожены 25 автомобилей.