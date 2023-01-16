СБУ разоблачила военных рф причастных к удару по Днепру

Служба безопасности Украины идентифицировала военных преступников рф, причастных к ракетному удару по жилому дому в Днепре 14 января. Об этом сообщает СБУ в понедельник, 16 января.
Установлено, что к совершению этого преступления причастны несколько десятков военнослужащих рф, среди которых:
- командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Евгеньевич, 21.06.1971;
- командир авиационного отряда 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка майор Иваненко Алексей Сергеевич, 08.02.1987;
- начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Дмитрий Голенков, 01.09.1978;
- штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Григорьев Денис Анатольевич, 07.06.1982;
- штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Назыров Динар, 03.07.1985;
- инженер по авиационному вооружению 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Поцелуев Евгений, 16.06.1980.
Эксперты осмотрели место трагедии и предварительно подтвердили тип российской крылатой ракеты Х-22, которой враг ударил по жилому дому.
По последним данным, в результате российского ракетного удара по Днепру погибли 40 человек, ранены еще 75 человек. В жилом доме 72 квартиры уничтожены полностью, еще 236 были разрушены так, что их невозможно будет восстановить. Уничтожены 25 автомобилей.
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