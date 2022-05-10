СБУ разоблачила военного на сборе разведданных для военной разведки РФ

12:46 06 августа Киев, Украина

Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили передачу оборонных сведений представителям российской военной разведки.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Департамент военной контрразведки Службы безопасности Украины во взаимодействии с УСБУ в Ровненской области разоблачили украинского военнослужащего на сборе разведданных для военной разведки РФ. Представителей российской спецслужбы интересовала информация мобилизационного характера", - говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, к противоправной деятельности военного привлек его родственник, который является кадровым офицером вооруженных сил РФ. По заданию кураторов агент собирал секретную информацию в сфере обороны нашего государства.

Для хранения и переправки разведывательных данных за границу он использовал удаленные серверы хранения данных и мессенджеры.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника при попытке незаконной передачи мобилизационных сведений.



Вражескому агенту объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, планируется избрание меры пресечения.



Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.