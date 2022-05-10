СБУ разоблачила военного на сборе разведданных для военной разведки РФ

Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили передачу оборонных сведений представителям российской военной разведки.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
По предварительным данным следствия, к противоправной деятельности военного привлек его родственник, который является кадровым офицером вооруженных сил РФ. По заданию кураторов агент собирал секретную информацию в сфере обороны нашего государства.
Для хранения и переправки разведывательных данных за границу он использовал удаленные серверы хранения данных и мессенджеры.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленника при попытке незаконной передачи мобилизационных сведений.
Вражескому агенту объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, планируется избрание меры пресечения.
Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.
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